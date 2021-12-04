Microsoft, DNA Depolama Konusunda Dev Bir Adım Attığını Açıkladı!

Microsoft Research, bir süreden beri verileri DNA formatına kaydetme üzerine çeşitli araştırmalar yapıyor ve bugüne kadar bu işin çok da kolay olmadığı konusunda yaşadığı zorlukları dile getiriyordu. Ancak şirket, DNA formatında verileri daha hızlı okumanın ve yazmanın bir yolunu buldu ve bu da insanlığı DNA depolama noktasına ticari olarak bir adım daha yaklaştırıyor.
Şimdiye kadar bir veri depolama ortamı olarak DNA'nın yaşayabildiği, ne kadar ve hangi hız ile sentezlenebileceği konusunda pek çok zorluk yaşayan Microsoft Research, yayınlanan ayrıntılı bir makalede, DNA'yı eskisinden 1.000 kat daha hızlı yazmanın yeni bir yöntemini bulduklarını açıkladı. Yeni yöntem, verileri DNA'ya çok daha yüksek hızda yazmaya izin veriyor ve bu da maliyeti düşürüyor.
Sentetik DNA'nın yoğunluğu, kopyalama kolaylığı, sürdürülebilirliği ve uzun ömürlülüğü nedeniyle uzun vadeli veri depolama için çekici bir ortam olduğunu dile getiren Microsoft Resarch, DNA sentezinin, yazma çıktılarının saniyede megabaytlara ulaşmasını sağlayacağını ve pratik bir DNA veri depolama sistemi için önemli bir kolaylaştırıcı olduğunu ifade ediyor.
Konuyla ilgili olarak bir Microsoft sözcüsü, "Bu araştırmanın henüz başındayız. İlk bulgularımız bizi cesaretlendirse de, ticarileştirme noktasında gelecek planları hakkında henüz paylaşacak bir verimiz bulunmuyor" derken, DNA'da uzun vadede bilgi depolamanın şirketlerin günümüzde kullandığı manyetik teyplerden daha iyi bir yol olduğunu belirtiyor.
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