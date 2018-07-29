Microsoft Dokunmasız Kontrol Cihazı Patenti Aldı

Microsoft temassız dokunma patenti ile üç boyutlu kontrol imkanı sunmayı planlıyor!

Microsoft Dokunmasız Kontrol Cihazı Patenti Aldı

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