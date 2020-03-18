Microsoft Edge, Bu Haberle Canınızı Sıkabilir

Microsoft'un Chromium tabanlı web tarayıcısı Edge, Chrome ile aynı motoru kullanıyor ancak gizlilik konusunda Chrome'un gerisinde olabilir.
Tarayıcının içerisindeki hizmetler ve bileşenler tarafından Microsoft sunucularına yollanan veriler, firma tarafından "telemetri" kelimesiyle tarif ediliyor. Microsoft, sorunları bulup analiz etmek için telemetri işlevlerini Windows 10'da bir süredir kullanıyor.
İrlanda'daki Chair of Computer Systems'ten Profesör Douglas J. Leith, popüler web tarayıcılarından olan Microsoft Edge, Google Chrome, Brave, Yandex, Firefox ve Safari'yi test etti. Yenilenen Edge, Leith'in testlerinden gizlilik yönünden pek iyi bir görüntü vermedi.
Leith, testler sırasında yazılan her internet adresinin Microsoft sitelerine gönderildiğini gördü. Örneğin Edge'in adres çubuğuna yazdığınız her şey, Bing ve Microsoft SmartScreen gibi hizmetlere gönderiliyor. Leith, Microsoft'a eşsiz donanım tanımlayıcılarının da gönderildiğini söyledi. Araştırmacı, Edge'in bu açıdan Yandex'e benzer olduğunu dile getirdi.
İşin kötü yanı, bu donanım tanımlayıcısının gönderilmesini iptal etmenize izin verilmiyor. Bir başka endişe verici bulgu, otomatik tamamlama işlevinin arama otomatik tamamlamayla ilgisi olmasa da, ziyaret edilen web sitelerinin ayrıntılarını Microsoft'a yollaması.
Microsoft Edge'in kurumsal sürümü, yöneticilere bu tür izleyicilerin tamamını kapatmaya izin veriyor. Ancak bu izleyicilerin varsayılan kurulumda açık olduğunu belirtmekte fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın