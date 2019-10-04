Microsoft Edge Düşüyor, Chrome Yine Yükseliyor
Eylül ayının tarayıcı verileri, Microsoft Edge için kırmızı alarm verirken Chrome'un biraz daha güçlendiğini gösteriyor!
Microsoft'un web tarayıcıları, analitik firması Net Applications'a göre tüm zamanların en düşük kullanım oranlarını gördüler. Firmanın verileri, Edge dahil Microsoft'un toplam web tarayıcısı kullanım oranının Eylül 2019'da 1,8 puan kayıpla yüzde 12'ye gerilediğini söylüyor.
Microsoft'un web tarayıcısı pazar payı, şu ana dek büyüme eğilimindeydi ve nisanda yüzde 14'e ulaşmıştı. Ancak kullanıcıların sorunlu ve modası geçmiş Internet Explorer'ı terk etmesi, firmanın pazar payının hızla gerilemesine yol açtı. Firma için sorun, kullanıcıların IE'yi kitleler halinde terk ederken Edge'e geçmemeleri. Edge'in pazar payının eylülde gerileme yaşadığı, yüzde 5,9'a düştüğü gözleniyor.
Yazılım devi için bundan da kötüsü var. Pazar payının düşmesi, her zaman kullanıcı sayınızın düşmesi anlamına gelmiyor ancak Windows 10 hızla büyürken Edge'in kullanıcı sayısının düştüğü gözleniyor. Bu, giderek daha az kullanıcının varsayılan olarak sunulan Edge'de kaldığı anlamına geliyor.
Edge'in yeni Chromium tabanlı sürümü yakında hazır olacak. Microsoft'un umudu, bu yeni sürümle kullanıcıların kaçışını durdurmak. Ancak firma çok geç kalmış olabilir.
Firefox'a baktığımızda tarayıcının bir miktar büyüdüğünü ve yüzde 8,7 pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. Bu oranın tarayıcısının görünümünü yenileyen ve koyu mod işlevini ekleyen Mozilla'yı memnun etmediğinden eminiz.
Microsoft ve Mozilla adeta topallarken Chrome, yüzde 68,5'lik pazar payıyla piyasaya hükmetmeye devam ediyor. Bu oran, pazar payının geçen seneye göre 2,1 puan arttığını gösteriyor. Ancak Chrome'un IE'nin Ocak 2005'teki yüzde 89,4'lük pazar payı seviyesine ulaşamadığını söyleyelim. Bunun yanında Chrome'un son aylarda herkese ayak uydurabilmek için bazı işlevleri tarayıcısından kaldırması ve bu hareketindeki kararlılığı, bazı tecrübeli kullanıcıların ve geliştiricilerin canını sıkmaya başlamış durumda. Bu nedenle Chrome'un şu anki durumda çok daha güçlenmesi zor olabilir.
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