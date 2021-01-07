Microsoft Edge, Google'ın Tarayıcısı Chrome'un Uykularını Kaçırmaya Başladı

Yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge, Microsoft'un uzun zamandır ürettiği en iyi tarayıcı olarak kabul ediliyor ve web tarayıcısı pazarının tartışmasız hakimi Chrome karşısında pazar payı mücadelesine sert bir şekilde devam ediyor. Microsoft, kısa süre önce tarayıcısının 600 milyon kullanıcıya ulaştığını ve daha fazlasını elde etmeyi hedeflediğini açıkladı.
Microsoft'un böyle bir rakamı açıklarken geniş kapsamlı bir duyuru yapacağını düşünürdük, ancak firma blog üzerinden oldukça mütevazı bir açıklama ile yetindi. Microsoft'un bu rakamları nasıl elde ettiği bilinmiyor, ancak bu kadar yükseklere ulaştığına inanmak çok zor değil. Tarayıcı, kısa süre önce ABD tarayıcı pazarında Firefox'u geride bırakmıştı, şimdi Chrome'un pastasından dilimler almaya başlıyor. Bu arada, Edge'in popülerliğinin artması sadece Microsoft desteğinden dolayı değil. Oldukça başarılı bir yazılım olan Edge üzerinde ciddi geliştirme çabaları mevcut ve programın sunduğu yeni özellikler oldukça ilgi çekici.
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