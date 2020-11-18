Windows 10 Kullanıcıları, İstek Dışı Açılan Reklamlardan Şikayetçi

Son haftalarda bazı kullanıcılar, Windows 10 kullanırken tam ekran Microsoft Edge reklamları görüntülendiğinden şikayetçi. Bu da, Microsoft'un kullanıcıları Edge'e geçirmek için agresif bir politika sürdürmeye devam ettiğini gösteriyor.
Son birkaç hafta içinde Windows 10 bilgisayarınızı güncelledikten sonra giriş yaptığınızda, tam ekran bir Microsoft Edge reklamı görmüş olabilirsiniz. Aynı problemi başka kullanıcılar da yaşıyor ve bu yeni "özellik" kalıcı da olabilir!
Bu Microsoft'un gerçekleştirdiği bir A/B testi gibi görünüyor. Aynı sayfayı farklı segmentlerde kullanıcılara gösterip hangisinin daha iyi performans gösterdiğini tespit etmek hedefleniyor.
Reklamlar, teknoloji dünyasının bir parçası ve her web sitesinde reklam görülüyor. Ancak bu tür tam ekranı kaplayan reklamlar "müdahaleci" reklam olarak değerlendiriliyor ve kimse bunlardan memnun değil. Kullanıcıya kendisini zorla göstermesi tercih edilen bir durum değil.
Söz konusu reklamla Microsoft kullanıcılara yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını yükleyip denemelerini öneriyor. Reklam, varsayılan tarayıcı olarak Chrome veya Firefox kullanan kullanıcılarda çıkıyor. Kurulum sonrasında otomatik olarak çıkan bu reklamların bir daha çıkmaması için "don't update your browser settings" seçeneğine tıklamak yeterli, ancak ilk başta çıkmasını engellemenin bir yolu bulunmuyor.
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