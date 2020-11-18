Windows 10 Kullanıcıları, İstek Dışı Açılan Reklamlardan Şikayetçi

Son haftalarda bazı Windows 10 kullanıcıları, istekleri dışında tam ekran Microsoft Edge reklamları görüntülendiğinden şikayetçi. Bu da Microsoft'un, Edge için yürüttüğü agresif politikanın devam ettiğini gösteriyor.