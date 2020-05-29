Microsoft Edge'in İçinden, Google Chrome'un Meşhur Dinozoruna Rakip Çıktı

Chrome'un meşhur dinozor oyunundan sıkılanlara müjde! Microsoft'un Chromium tabanlı yeni web tarayıcısı Edge'e eklediği mini oyun, artık herkes tarafından oynanabiliyor. İşte Edge Surf ve oyuna ulaşmanızın basit yolu.

Edge'in SkiFree'den Esinlenen Oyunu Tamamlandı

Tarayıcıların içine gizlenen oyunlarla, Chrome'un meşhur Dinozor oyunu sayesinde tanışmıştık. Şimdiyse Chrome'un dinozoruna, ciddi bir rakip geldi. Microsoft'un web tarayıcısı Edge, aslında geçen sene kasımda bünyesine bir mini oyunu dahil ettiğini duyurmuştu. Çevrim dışı olarak oynanabilen bu oyun, Ignite 2019 öncesinde bir sürpriz yumurta olarak sunulmuş, ardından Insider'lara şubat sonunda açılmıştı. Ama şimdiye dek, isteyen herkes bu oyuna ulaşamıyordu.

Play the Surf Game in Microsoft EdgePlay the Surf Game in Microsoft Edge
Wi-Fi acting gnarly? No worries! When you can’t surf the web, you can surf the waves in the latest Microsoft Edge. Watch out for obstacles, grab power-ups, escape dangers from the depths, and hone your skills with time trials. Play any way you like—keyboard, mouse, touch screen, controller, or Xbox adaptive controller—just have fun! Try it in the Microsoft Edge browser (even if you’re online) by typing edge://surf into the address bar. Surfs up! Connect with us! Web: Twitter: Facebook:

Microsoft, aylar sonra mini oyunu Edge'e kalıcı olarak eklediğini duyurdu. 83.0.478.37 sürümünden itibaren tarayıcıya eklenen oyuna edge://surf adresinden veya cihazınız çevrim dışı olduğunda ulaşılabiliyor. İnternet bağlantınız olmadığında, sizi bu oyuna yönlendiren bir bağlantı ekrana geliyor.

Dalgalar arasında engellere çarpmadan ilerlemeye çalıştığınız oyun, 1990'ların SkiFree oyununa oldukça benziyor ancak bu oyunda kar yerine suda gidiyorsunuz. Oyunda kalp gibi öğelerle canınızı artırıp, diğer öğelerle hızlanabiliyorsunuz. Oyunun ayarlar menüsünde klasik, süreli ve zig-zag modu olmak üzere üç farklı mod bulunuyor.

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