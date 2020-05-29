Microsoft Edge'in İçinden, Google Chrome'un Meşhur Dinozoruna Rakip Çıktı

Chrome'un meşhur dinozor oyunundan sıkılanlara müjde! Microsoft'un Chromium tabanlı yeni web tarayıcısı Edge'e eklediği mini oyun, artık herkes tarafından oynanabiliyor. İşte Edge Surf ve oyuna ulaşmanızın basit yolu.