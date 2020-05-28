Sahte AirPods Nasıl Anlaşılır? İşte Orijinal mi, Sahte mi Anlamanın Yolları

Apple AirPods'un sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Elinizdeki AirPods sahte olabilir mi? İşte sahte AirPods'u orijinal AirPods'dan ayırt etmenizi sağlayacak 5 basit yol.

Sahte AirPods'u 5 Adımda Ayırt Edin

Apple'ın normalde pahalı olan AirPods kulaklıklarının bazı yerlerde çok uygun fiyatla satıldığını görmüş olabilirsiniz. Ancak bu uygun fiyatlar, sizi bazen sahte bir AirPods'a ulaştırabilir.

İlk bakışta genellikle ayırt edilmeyen sahte AirPods'u orijinalinden nasıl ayırt edebileceğinizi 5 adımda açıklıyoruz.

1. Paketi İnceleyin

Apple zaman zaman kutularında değişiklik yapabildiğinden, AirPods'un kutusu internetteki resimlerde olduğundan farklı görünebilir. Ancak firma, kutuda pikselli resimler kullanmayacak, yazım hataları yapmayacaktır. Kutuda yazanları dikkatle inceleyin. Yazım hataları, sözcükler arasında çift boşluk ve düşük kaliteli resimler, sahte ürünün işaretleridir.

Kutunun içerisinde birçok şey gerçeğini andırıyor olabilir, ancak yine belgelerdeki yazım hatalarını arayın. Apple'ın web sitesinde yazılı tüm aksesuarların kutuda olmasına dikkat edin.

2. AirPods'u İnceleyin

İkinci el AirPods'ların genellikle kutusu olmayacaktır ancak AirPods'un kendisini inceleyerek sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Apple'ın web sitesine gidin ve 360 derecelik AirPods animasyonlarına bakarak elinizdeki kulaklıkla karşılaştırın. Deliklerin farklı konumda olması gibi farklar bulursanız, elinizdeki kulaklıklar sahte demektir.

Gerçek AirPods'un sapının alt tarafındaki bölümün oval şeklinde, sahtelerin ise çoğunlukla dairesel şekilde olduğunu söyleyelim.

Bunun yanında sahte AirPods genellikle gerçeğinden çok daha büyük bir şarj kutusuyla geliyor.

3. iPhone ile Bağlantıyı Test Edin

Gerçek AirPods, Apple'ın kendine has W1 veya H1 yongası yardımıyla bağlanıyor. Bundan dolayı Bluetooth ayarlarına gitmeniz gerekmiyor. Bazı sahte AirPod'lar bunu kopyalasa da, çoğu Bluetooth bağlantısını basit bir şekilde yapamıyor.

AirPods'u kutusuna koyun ve onları cihazın yanındayken açın. Bunu yapınca iPhone'un ekranında bir bağlantı animasyonu göreceksiniz. Görmüyorsanız, kulaklığı şarj edip tekrar deneyin.

Çoğu sahte AirPods'u Bluetooth ayarlarından bağlamanız, hatta bazılarını tek tek bağlamanız gerekiyor. Elbette bunların hiçbiri gerçek AirPods için geçerli değil.

Gerçek AirPods'un size kulaklığın ismini değiştirme olanağını sunduğunu ve Otomatik Kulak Algılama ayarını açıp kapamanıza izin verdiğini söyleyelim. Çoğu sahte AirPods, sadece kulaklığın bağlantısını kesme seçeneğini sunmakla yetiniyor.

4. Farklı İşlevleri Deneyin

Otomatik Kulak Algılama işlevi etkin haldeyken, kulaklığın birini çıkardığınızda müziğin duraklaması gerekiyor. İkinci nesil kulaklıklarda, "Hey Siri" diyerek Siri'yi açabilirsiniz (bu işlevi kapatmadıysanız).

Bunların yanında standart AirPods'un aksine, AirPods Pro'da kulaklığın sapındaki sensöre bir kez basarak müziği duraklatabilir, iki kez basarak sonraki parçaya geçebilir, üç kez basarak önceki parçaya geçebilir, basılı tutarak aktif gürültü engelleme ve saydamlık modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

5. Seri Numarayı Apple'ın Web Sayfasında Kontrol Edin

AirPods'un seri numarası, kutunun dışında, şarj kutusunun içinde veya iPhone'un ayarlarında Hakkında bölümünde yer alıyor. Seri numarayı Apple'ın web sayfasına girerek kontrol edin.

Bununla birlikte sahte AirPods üreticisinin çalıntı seri numaraları kullanması da muhtemel. Hatta şarj kutusu orijinal iken AirPods sahte olabilir. Bu yüzden seri numarayı öğrenmek için en güvenilir yer, iPhone'un Hakkında ekranı (Ayarlar > Genel Hakkında).

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Merakla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayınlandı! Dark 3. sezon ne zaman?
28 Mayıs A101 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Intel ve AMD'ye Çin'den Rakip Geldi: Montage Technology ve CPU'su Jintide
SpaceX'in İnsanlı Uzay Görevi İptal Edildi. İşte Yeni Tarih
Huawei, Yeni Teknolojisi ile 5G'de "Çığır Açtığını" İddia Ediyor
Koronavirüs, Grip Virüsüne Göre Ne Kadar Ölümcül? İşte Korkutan Oranlar
İşte LG InstaView Door-in-Door Ailesinin Yeni Üyesi!

 

 