Microsoft Edge, Linux İşletim Sistemine Gelebilir
Chromium tabanı ile adeta baştan yaratılan ve MacOS'a gelmeye de hazırlanan Microsoft Edge için bir sonraki hedef belli oldu!
- Doğan Kürşat Aktaş
Microsoft Edge Geliştirici ekibi, Reddit'teki bir AMA (Bana Her Şeyi Sor) etkinliği kapsamında yeni bir yüz kazanan internet tarayıcısı ile ilgili olarak kendilerine yöneltilen sorularını yanıtlamakla kalmadı, yakın zamanda tarayıcının geleceği bir sonraki platform hakkındaki bazı detayları da gün yüzüne çıkardı.
Ekibin verdiği en büyük haber ise, şirketin Linux için Edge tarayıcısı sürümünü oluşturma fikrine açık olduğu.
Edge ekibi, kendileri için Linux için Edge'i piyasaya sürmekten alıkoyacak hiçbir teknik kısıtlama olmadığını ancak bu tarayıcı üzerinde çalışmaya henüz hazır olmadıklarını söyledi: "Linux ikili dosyaları oluşturmamızı engelleyecek hiçbir teknik engelleyici yok ve bu, kesinlikle yapmak istediğimiz bir şey. Doğrusunu söylemek gerekirse tarayıcıyı müşterilerimize layık hale getirmek için yapmamız gereken çok şey var (yükleyici ve güncelleyiciler, kullanıcı senkronizasyonu, hata düzeltmeleri, vb.) bu tarayıcının size sunmaktan gurur duyduğumuz bir çalışma olmasını tercih ederiz. Bu yüzden henüz bu proje üzerinde çalışmaya hazır değiliz."
Şu anda Edge Geliştirici ekibi, tarayıcının kararlı sürümlerini MacOS'un yanı sıra diğer Windows sürümlerine de getirmek için çalışıyor.
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