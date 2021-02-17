Microsoft, Edge Tarayıcısına Uzun Süredir Beklenen Bir Özellik Daha Ekliyor

Microsoft, Edge tarayıcısı için Çocuk Modunu duyurdu. Amaç, adından da anlaşılabileceği gibi çocuklara internette güvenli sörf yapabilme imkânı vermek.

Microsoft'tan "çocuk modu"

Microsoft'un Edge tarayıcısı için getirdiği, güvenli sörf yapmayı hedefleyen çocuk modu, 5-8 ve 9-12 yaş grubundan çocukları hedefliyor. Çocukların "dostça içerik" almasını sağlamak amacıyla Bing Güvenli Arama kullanılıyor. Ayrıca, önceden tanımlanmış, ancak ebeveynin profilinden düzenlenebilen yerleşik bir izin listesi de bulunuyor. Çocuk Moduna dahil olan çocuklar için uygun makaleler, özel tarayıcı temaları ve izleme engelleme de pakete dahil.

Çocuk Moduna erişim, Edge'deki profil seçiciden yapılıyor ve kullanımı oldukça basit. Hatta çocuğun bir bir aile grubunun parçası olmasına bile ihtiyacı olmuyor. Çocuk modu açıldığında yeni sekmelerde reklam gösterilmiyor ve herhangi bir Microsoft hesabı girmek de gerekmiyor. Çocuk Modu'ndan çıkmak ve yetişkin profiline geçmek için bir şifre girilmesi gerekiyor.

Çocuk Modu bugün Canary kanalında yayınlanacak, ancak Microsoft yakında Geliştirici kanalına geleceğini söylüyor. Her zamanki gibi Microsoft bu konuda geri bildirim toplamak istiyor ve herkese yayınlanmadan önce farklı özellikler "ekleyeceğini ve geliştireceğini" söylüyor.

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