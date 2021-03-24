Microsoft, Edge Tarayıcısının Kullanımını Yaymak İçin Şansını Zorluyor

Microsoft, Internet Explorer'dan sonra web tarayıcısı yolunda devam ettiği Microsoft Edge ile sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Edge'i tutundurmak için elinden geleni yapan şirket, her yeni güncelleme ile beraber insanların Edge web tarayıcısını kullanmasını sağlamak için çeşitli hamlelerde bulunurken, şimdi farklı bir yöntem daha denemeye hazırlanıyor.
Yukarıda da görebileceğiniz ve internete sızan ekran görüntüsüne göre Microsoft, Windows arama kutusunu Microsoft Edge ile entegre hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece Windows içinde aranılan dosyalar da Microsoft Edge üzerinde görüntülenecek ve kullanıcılar bilgisayarlarında aramak istedikleri şeyleri Microsoft Edge tarayıcısı üzerinde görüntüleyecekler.
Elbette bu değişiklik Microsoft tarafından yararlı bulunuyor olabilir. Fakat halen pek çok kişi Microsoft Edge tarayıcısını kullanmaktan hazzetmiyor. Şu an test aşamasında olan bu özelliği, neyse ki kapatmak mümkün olacak.
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