Microsoft, Edge Tarayıcısının Kullanımını Yaymak İçin Şansını Zorluyor

Microsoft, web tarayıcısı Edge'in kullanımını yaygınlaştırmak için elindeki imkanları zorluyor. Görünüşe göre Edge, şimdi de Windows 10'un içine iyiden iyiye "entegre olma" yolunda...