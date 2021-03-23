Battlefield 6 Ne Zaman Gelecek? Heyecanlandıran Haber Geldi!

GamesBeat'ten JeffGrubb'ın söylediğine göre Battlefield 6, Mayıs ayı içerisinde resmi olarak tanıtılabilir. Grubb'ın geçtiğimiz hafta bir canlı yayında yaptığı açıklamaya bakılırsa EA, yeni Battlefield'i Haziran ayından önce duyurmayı planlıyor.
Bir hayranın Battlefield 6'nın ne zaman gösterileceğini sorması üzerine Grubb'ın ilk yanıtı oldukça kısa oldu: "Mayıs. Buna biraz renk ekleyelim, muhtemelen Mayıs." Grubb sözlerine şöyle devam etti: "Şu an her şey değişken, henüz kamusal bir duyuru yapmadılar, ancak benim anladığıma göre [EA] muhtemelen Mayıs ayını düşünüyor. Battlefield 2021'in genel E3 zaman aralığından önce tanıtılması gerektiğini düşünüyorum, yani Haziran'dan önce. Bunun Mayıs anlamına geldiğini düşünüyorum. Bu garantili değil ama muhtemelen Mayıs."
Her ne kadar Grubb'ın da belirttiği üzere Mayıs ayının garanti olduğunu söylemek mümkün olmasa da, Mayıs ayında yapılacak bir tanıtım EA'in daha önce Battlefield 6'nın "bahar mevsiminde" tanıtılacağına yönelik yaptığı açıklamayla örtüşüyor.
EA Dice tarafından geliştirilen Battlefield 6 halen gizemini koruyor ancak EA, büyük şeylerin ön tanıtımları konusunda çekingen davranmıyor. EA CEO'su Andrew Wilson, en son konsolların "her zamankinden daha fazla oyuncu ile devasa ve gerçekçi savaşları getireceğini" ümit ettiğini söylemiş ve haritaların "daha önce karşılaşılmamış boyutlarda" olduğunu belirterek, "Battlefield'in sıradaki vizyonu, markanın tanındığı tüm yıkım, oyuncu etkisi ve araç ve silah savaşını alarak daha yüksek bir seviyeye çıkarıyor" demişti.
Bütün bunlara oyunun 128 oyunculu haritalara, Battle Royale moduna ve modern zaman diliminde bir hikayeye sahip olacağı söylentilerini de eklersek, EA'in resmi tanıtımının heyecanla beklendiği rahatlıkla söylenebilir.
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