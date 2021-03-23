Battlefield 6 Ne Zaman Gelecek? Heyecanlandıran Haber Geldi!

Battlefield 6'nın ne zaman tanıtılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılan yeni açıklama ise, heyecanı biraz daha artıracak cinsten...

23 Mart 2021 17:06

Levent Öztürk