Microsoft Edge, Yeni Özelliği ile Birlikte Kötü Şifrelere Savaş Açıyor

Microsoft, Edge web tarayıcısı için kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Buradaki bir amaç da, aynı zamanda internete bağlanan kullanıcıların güvede olmalarını sağlamak.
Yeni gelişmeler arasında dikkat çeken en önemlilerden biri de, kuşkusuz tarayıcının içinde bulunan şifre yöneticisi. Kullanıcılar yakında şifrelerini tarayıcının içindeki şifre yöneticisinde depolayabilecek. Üstelik bu şifre yöneticisi, eğer kullanıcı kötü ve kolay tahmin edilebilecek şifreler seçerse, ekrana bir uyarı mesajı çıkartacak.
Yeni şifre yöneticisi şu anda geliştirilme aşamasında ancak beta test programı kapsamındaki bazı kullanıcılarda görülmeye başladı. Birkaç hafta içinde tamamlanıp tüm Microsoft Edge kullanıcılarına ulaşacağını düşünüyoruz. Microsoft'un bu güncellemede şifrelere ek olarak Edge üzerinde birkaç iyileştirme daha sunacağı biliniyor.
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