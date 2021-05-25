Huawei'nin 1 Numaralı İsmi, Çinli Devin Geleceği İçin Doğru Yolu Gösterdi

Huawei kurucusu Ren Zhengfei, daha özerk ve bağımsız hale gelmek için şirketin çalışanlarını yazılıma odaklanmaya çağırdı. Trump yönetimi tarafından Çinli üreticilere uygulanan ticari yaptırımların, Huawei gibi firmaları iş stratejilerini içten dışa yeniden düşünmeye zorladığı açık. Biden yönetiminin mevcut durumu korumaya çalıştığı bu dönemde, Zhengfei'nin uyarısı geleneksel olarak yazılımdan çok donanım becerisiyle bilinen teknoloji devi için bir dönüm noktası olabilir.
Reuters tarafından görülen firma içi bir notta Zhengfei, Huawei'nin yazılımı sadece kendi vatanındaki konumunu güçlendirmek için değil, aynı zamanda ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması için kullanması gerektiğini söylüyor.
Zhengfei, notta "Avrupa'ya, Asya Pasifik'e ve Afrika'ya hakim olduktan sonra, ABD standartları bizim standartlarımıza uymazsa ve ABD'ye giremezsek, ABD bölgemize giremez" diye yazdı.
Huawei'nin ortaya çıkardığı en büyük yazılım ürünlerinden biri, akıllı telefonlardan Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına, akıllı TV'ler ve akıllı saatler de dahil olmak üzere her şeyi çalıştırabildiği söylenen HarmonyOS işletim sistemleri ailesi. Huawei, CNBC'ye, 2021'de akıllı telefonlarında bu işletim sistemini yüklü olarak sunmayı planladığını doğruladı. İşletim sisteminin resmi tanıtımı ise, 2 Haziran'da yapılacak.
En önemlisi, HarmonyOS şu anda kapalı kaynak olsa da Huawei, tamamlandığında açık kaynak lisansı altında piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Şirketin açık kaynağa olan eğilimi, Zhengfei'nin yazılımlarının başarısını garantilemek için doğru iş modelini bulmaya çağıran ve bildirildiğine göre çalışanlardan açık kaynak toplulukları aracılığıyla "beslenmelerini" isteyen notuna da yansıyor.
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