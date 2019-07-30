Microsoft, Edge'de Google'ı Taklit Etti
Microsoft'un web tarayıcısı Edge, Chrome'a gelmesi beklenen "medya kontrolü" işlevinin bir benzerini test etmeye başladı!
Microsoft'un Edge web tarayıcısını Chromium motoruyla yenilemesi, firmanın aynı zamanda Chromium'a katkı yapmasını sağladı. Bu, kullandığınız tarayıcı ister Chrome, ister Edge olsun, kullanıcılar için daha iyi bir deneyim anlamına geliyor.
Google'ın Chrome'a eklemek istediği Global Medya Kontrolü (GMC) işlevi, birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Şimdi aynı işlevi Microsoft'un kendi web tarayıcısında test ettiği anlaşıldı.
Global Medya Kontrolü, farklı sekmelerde çalan videoları ve sesleri bir menü altından, sekmeye gitmeden kontrol etmenize izin veriyor. Sitenin desteklemesi halinde bu işlevi kullanarak müziği durdurup devam ettirebiliyor, önceki ve sonraki parçaya atlayabiliyorsunuz. İşlev, otomatik çalan videolarla başa çıkmayı kolaylaştırdığı gibi çok sayıda sekmeyle çalışan kullanıcıların da işini çabuklaştırıyor.
Microsoft'un geliştirdiği işlev, Google'ınkinden bir adım önde gibi görünüyor çünkü Edge'deki kontrol işlevi, en son aktif olan sesi değil tüm medyaları gösteriyor.
İlk raporlar, GMC'nin şu an sorunlu olduğunu söylemişti. Microsoft bu yüzden işlevi Canary kanalında bile sunmuyor. İşlevi denemek için Edge Canary uygulamasının Özellikler penceresinde Kısayol sekmesine gidip Hedef alanına şu parametreleri eklemeniz gerekiyor:
--enable-features=GlobalMediaControls
İşlevin önümüzdeki günlerde Canary yapılarına gelmesi bekleniyor.
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