Microsoft, Emektar "Kopyala - Yapıştır" İşlevini Değiştiriyor!

Microsoft, Windows 11'de Edge web tarayıcısına yeni özellikler getirmeye çalışıyor. Haberlere göre şirket, Edge web tarayıcısında yeni bir kopyala + yapıştır metodu deniyor.
Windows Latest'ın yayınladığı rapora göre Microsoft, Edge web tarayıcısının mevcut pano işlevselliğini genişletmeyi düşünüyor. Öte yandan bu yeni işlevin, Chrome web tarayıcısına da genişletilebileceği konuşuluyor. Şirketin Pickling Clipboard API isimli yeni bir sistem üzerinde çalıştığı ve bu yeni pano biçimiyle daha fazla formatın desteklenmesinin önünün açılacağı ifade ediliyor.
Kullanıcıların PC başında en sık başvurduğu eylemlerden biri olan kopyala ve yapıştır fonksiyonu, bir yerden bir diğerine hızlı ve kolay bir şekilde metin, fotoğraf, dosya ve daha fazlasını eklemenizi sağlarken, yeni Pickling Clipboard API ile birlikte bu olanaklar zenginleşecek. Farenizi veya klavye kısayollarınızı kullanarak, tarayıcının içinden web sitelerine ve web uygulamalarına çok çeşitli dosyaları kopyalayabileceksiniz, bu da web siteleriyle etkileşim kurma şeklimizi çok daha kolay hale getirecektir.
Bu sayfada yapılan güncellemede, Microsoft yetkililerinin özelliğin Chrome 98 ve Edge 98 ile birlikte geleceğini onaylandığı görülüyor. Elbette yine de planların her zaman değişebileceğini ve bu işlevin kullanıma sunulmasının zaman alabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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