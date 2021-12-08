Microsoft, Emektar "Kopyala - Yapıştır" İşlevini Değiştiriyor!

Microsoft, Windows ve Windows uygulamalarının emektarı olan "kopyala ve yapıştır" özelliğini, Pickling Clipboard API ile Edge tarayıcısı (ve Chrome) için geliştiriyor!

  • Ercan Uğurlu
Yeni "kopyala - yapıştır" geliyor

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