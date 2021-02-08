Microsoft, "Eski" Edge'i Tüm Windows 10'lu Sistemlerden Kaldırıyor

Microsoft'un yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısı bir yıldan fazla bir süre önce genel olarak kullanıma sunuldu, ancak dağıtımı aşamalı olarak gerçekleştirdi. Windows Update aracılığıyla gelmesi, genel kullanıma sunulmasından aylar sonra gerçekleşti.
Şimdiyse, neredeyse Windows 10 PC'lerin tümüne ulaşmış durumda ve geçen sonbaharda gelen Windows 10 sürüm 20H2 ile birlikte artık işletim sisteminin bir parçası. Ancak, Windows Update aracılığıyla Edge Chromium'u yüklediyseniz, sistemde eski Edge sürümü de duruyor olmalı. Yeni tarayıcı eskisinin yerini alıyor, ancak eskisini sistemden silmiyordu. Eğer isterseniz, klasik Edge tarayıcısını da kullanma imkanınız vardı.
Klasik Edge desteği 9 Mart'ta sona eriyor. Bundan sonra, 1803'e kadar olan tüm Windows 10 sürümlerinde tamamen kullanımdan kaldırılacak. 13 Nisan Salı Yaması güncellemesiyle iki şey olacak. Öncelikle, Edge Chromium'u olmayan herkesin sistemine bu yeni web tarayıcısı yüklenecek. Eşzamanlı olarak da klasik Edge sistemden kaldırılacak. Eğer iki sürümü yan yana kullanıyorsanız, bu tarihten sonra bunu yapamayacaksınız.
EdgeHTML kullanan uygulamalarda bir değişiklik olmayacak, zira WebView desteklenmeye devam edilecek.
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