Microsoft, "Eski" Edge'i Tüm Windows 10'lu Sistemlerden Kaldırıyor

Microsoft'un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı artık hayatımıza iyice girdi. "Eski" Edge ise, farkında olmasak da hala Windows içerisinde duruyor. Ama bu durum sadece birkaç gün daha devam edecek; sonrasında klasik Edge tamamen "ölecek."