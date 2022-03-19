Microsoft, Favori Windows Uygulamanızı Öğrenmek İstiyor

Microsoft Store, hem Microsoft hem de üçüncü parti geliştiricilerin uygulamalarını içeren bir uygulama marketi. ABD'li şirket şimdi, buradaki favori uygulamalarınızı öğrenmek istiyor. Artık kullanıcılar Microsoft Store'daki favori uygulamalarını aday olarak gösterebilecekler. Böylece Microsoft, kullanıcılardan aldığı geri bildirimlerle uygulama marketinde yer alan uygulamaların kalitesini artırmayı amaçlıyor.
Microsoft, aday gösterilebilecek olan uygulamaları da belli kriterler çerçevesinde sunuyor. Şimdilik yalnızca 3'üncü parti geliştiriciler tarafından paylaşılan uygulamaları oylayabileceğiniz sistemde, oylanabilecek olan uygulamaların;
- Mart ayı sonuna kadar Microsoft Store'da en az 1 pazarda herkese açık olarak listelenmesi,
- Yalnızca Windows 10'da değil, Windows 11 ile de yüzde 100 işlevselliğe sahip olması,
- En az 50 derecelendirme puanı ile 3.5 yıldız veya daha yüksek derecelendirmeye sahip olması,
- Son 12 ay içinde yayınlanmış önemli güncellemeler almış olması gerekiyor.
Eğer Microsoft Store'da aday göstermek istediğiniz uygulamalar var ise, ilgili forma buradan ulaşabilirsiniz.
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