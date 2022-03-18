Rusya - Ukrayna Savaşının Yeni Kurbanı: ExoMars Görevi Askıya Alındı

ExoMars görevi askıya alındı. Avrupa Uzay Ajansı, Rus uzay ajansı Roscosmos'un katılımı olmadan ilerlemenin bir yolunu arıyor ve bu da, görevin geleceğinin şu an için belirsiz olduğu anlamına geliyor.
ESA daha önce de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımları uygulamış ve ExoMars keşif aracı için 2022 fırlatmasının pek olası görünmediğini açıklamıştı. Şimdiyse, yönetici konseyi durumu değerlendirmek için Paris'te toplandı ve görev resmi olarak askıya alındı.
ESA yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Avrupa değerlerine tam saygı göstererek uzay programları geliştirmek ve uygulamakla görevli hükümetler arası bir kuruluş olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın insan kayıplarını ve trajik sonuçlarını derinden kınıyoruz. ESA, uzayın bilimsel keşfi üzerindeki etkisini kabul ederken, üye devletleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla tamamen uyumludur."
Konsey, Roscosmos ile işbirliğini sürdürmenin imkansız olduğuna karar verdi ve ESA Genel Direktörüne operasyonu askıya almak için adımlar atmasını emretti. Ayrıca konsey, genel müdüre ajansın ExoMars için nasıl ilerleyebileceğine dair seçenekler bulmak amacıyla bir endüstriyel çalışma yürütmesi ve hızlı bir şekilde takip etmesi için yetki verdi.
ExoMars iki parçalı bir görev ve ajanslar ilk uzay aracı Trace Gas Orbiter'ı 2016'da Mars yörüngesine gönderdi. Kısmen COVID-19 salgınının neden olduğu gecikmelerden sonra, programın ikinci bölümü için bu yıl bilim insanı Rosalind Franklin'in adını taşıyan bir keşif aracının fırlatılması gerekiyordu. ESA, bir Rus fırlatma aracı ve iniş aracı kullanacak olan keşif aracını geliştirmekten sorumluydu.
Bu, Ukrayna'daki savaştan etkilenen uzay programlarından sadece biri. Roscosmos daha önce AB'nin yaptırımlarına misilleme olarak Guyana Uzay Merkezi'nden çekilmişti ve ayrıca Soyuz roketleriyle yörüngeye gitmesi gereken OneWeb internet uydularını fırlatmayı reddetmişti. Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Rusya'ya yönelik yaptırımların ülkenin ISS'yi yöneten uzay aracının operasyonlarını kesintiye uğratabileceğini ve istasyonun "denize veya karaya düşmesine neden olabileceğini" de iddia etti. Rusya, ABD'ye roket motorları tedarik etmeyi de durdurdu...
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