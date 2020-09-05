Microsoft Flight Simulator, Daha Şimdiden Tarihe Geçmeyi Başardı

18 Ağustos tarihinde yayımlanan Microsoft Flight Simulator, daha şimdiden 1 milyardan fazla oyuncuya ulaştı ve bu sayede, gelmiş geçmiş en başarılı Game Pass oyunu olmayı başardı.

  • Levent Öztürk
Microsoft Flight Simulator, 1 milyarı aştı
Microsoft

Microsoft, yaptığı duyuruda geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Flight Simulator oyununun PC üzerinde bir milyondan fazla farklı oyuncu tarafından oynandığını söyledi. Oyun Steam, Microsoft Store ve PC için Xbox Game Pass hizmeti üzerinde 18 Ağustos tarihinde yayımlanmıştı ve açıklanan bu sayı ile birlikte, daha şimdiden firmanın en büyük Game Pass yayımı olmayı başardı.

Firma, başarılı oyun hakkında bazı ilginç sayıları da paylaştı. Yayım anından itibaren Flight Sim topluluğu, 26 milyon uçuşta bir milyar milden (1,6 milyar kilometre) fazla mesafe katetti. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı en popüler havaalanı olurken Daher TBM 930 da en popüler hava aracı oldu.

Microsoft Flight Simulator, geçtiğimiz gün ilk büyük hata giderme güncellemesini aldı ve bu güncelleme ile kurulum hataları, çevresel araçları içeren çökmeler ve diğer pek çok problem ortadan kaldırıldı.

Microsoft, Flight Simulator için yayımın sadece başlangıç olduğunu da açıklamasına eklerken, "planlarımızda dünya güncellemeleri, sim güncellemeleri ve gelecek temalı DLC gibi daha pek çok şey var" dedi. Ayrıca, her ne kadar henüz bir yayım tarihi verilmiş olmasa da, oyunun bir Xbox One sürümü üzerinde çalışıldığı biliniyor.

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