Microsoft Flight Simulator, Daha Şimdiden Tarihe Geçmeyi Başardı

18 Ağustos tarihinde yayımlanan Microsoft Flight Simulator, daha şimdiden 1 milyardan fazla oyuncuya ulaştı ve bu sayede, gelmiş geçmiş en başarılı Game Pass oyunu olmayı başardı.

05 Eylül 2020 15:30

Levent Öztürk