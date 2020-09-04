Microsoft Flight Simulator 2020'yi A'dan Z'ye İnceledik

Bundan iki üç sene öncesine kadar simülasyon oyunları ile çok iyi anlaşabildiğimi söylersem herhalde pek doğru olmazdı. Ancak sonrasında ilk olarak CHIP Online'dan SCS Software'a transfer olan eski web master'ımız Selçuk ile kamyon, ardından da Level'dan iş arkadaşımız Kürşat sayesinde her türlü treni kullanmayı öğrendim ve şu ana kadar çok şey kaçırdığımı farkettim. Bu arada ister inanın ister inanmayın tren kullanmak inanılmaz zevkli. Her neyse konumuza gelecek olursak. Microsoft, Flight Simulator'ı duyurduğundan beri denemeyi heyecanla bekliyordum. Acaba simülasyon deneyimim uçak kullanabilmem için yeterli düzeye gelmiş miydi ve yeni oyun gerçekten bu kadar iyi miydi? Dolayısıyla tüm meraklıları için en ince ayrıntısına kadar incelemeye çalıştım. İşte karşınızda Microsoft Flight Simulator 2020?
Her şey o kadar gerçek ki!
Öncelikle şunu söylemek istiyorum her ne kadar çok eğlenceli olsa da bunu bir arcade değil ağır bir simülasyon olarak değerlendirmek gerekiyor. 100 GB civarındaki indirme boyutu ( yani herhangi bir Call of Duty güncellemesi kadar) oyunun ciddiyetinin de ilk göstergesi. Yüksek depolama alanına ek olarak güçlü bir sisteme de ihtiyaç duyduğunu hemen ekleyeyim. Gerçi bunları eksi olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü incelemeyi okudukça oyunun bu taleplerinde ne kadar haklı olduğunu zaten anlayacaksınız.
FS 2020, indirme ve varsa güncellemelerin ardından çok detaylı bir ayarlama ekranı ile başlıyor. Burada PC'nizin gücü doğrultusunda grafik ayarlarını yapabildiğiniz gibi uçuş sırasındaki kontrol şeması, oyun içi AI yardım ayarları ve daha fazlasını bulabiliyorsunuz. Yapay zeka yardımına yazının devamında değineceğim. Oyunu gerçek simülasyon olarak oynayamayacaklar için oldukça yardımcı oluyor. Ayrıca uçaklarla ilgili hiçbir fikri olmayanlar için de en başta; kalkışlar ve inişler, uçağın havada doğru irtifayı ve dengesini sağlama, sabit bir hızda ve dalış yapmadan dönme kabiliyeti, gökyüzündeki hava akımları ve uçak hareketinin açıklaması ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir eğitim de eklenmiş. Eğitim başlıklarından bile oyunun ne kadar gerçekçi olduğu anlaşılıyor. Bu konuda Asobo Studio'yu gerçekten kutlamak gerekiyor. Uçakların tasarımlarındaki doğruluk seviyesinden, havadaki kontrollerinin şekli ve hızına, hava koşullarındaki değişikliklerden bunların uçağınızı nasıl etkilediğine, motorun gürültüsünden kokpit penceresine vuran yağmura kadar her şey o kadar gerçek ki!
Tüm dünya oyun alanınız oluyor
FS 2020, dünyanın hemen hemen her yerine uçabilmenize, kalkış yapacağınız bir havaalanı (37 binden fazla) ve ineceğiniz bir bitiş noktası seçmenize olanak tanıyor. İstanbul'da dört havaalanına (Atatürk, Sabiha Gökçen, Hezarfen, Samandıra) iniş yapabiliyorsunuz ancak bunlar arasında şimdilik İstanbul Havalimanı yer almıyor. Elbette kalkış yapacağınız saati, hava durumunu, kullanacağınız uçağı (temel oyunda farklı tipte 20 uçak bulunuyor) seçebiliyorsunuz. Ayrıca otomatik pilot için belli koordinatları rotaya eklemek de mümkün oluyor. Dolayısıyla oyunu ilk oynayan herkesin yaptığı ya da yapacağı gibi Anıt Kabir'in, İstanbul Boğazının ve evinizin üstünden uçacağınıza ya da Taç Mahal, Kolezyum veya Özgürlük Heykeli gibi tanıdık ve ünlü yerleri ziyaret edeceğinize de eminim. Bu gerçekçiliği sağlayabilmek için Microsoft, kendi sunucularından ve özellikle de Bing Haritalar'dan bilgi alıp yapay zeka (Blackshark.ai) ile herhangi bir anda altımızdaki dünyanın üç boyutlu bir resmini oluşturuyor. Roma, New York, Dubai ve İstanbul gibi büyük şehirler bu şekilde bazı yasal kısıtlamalar yüzünden yer almayan bölge ve binalar dışında tam anlamıyla görünüyor. Arabalar altımızdaki otoyollarda seyahat ediyor ya da Afrika bozkırlarında vahşi yaşamı görebiliyorsunuz. Elbette burada her şey mükemmel değil. Bu konuya da daha sonra değineceğim. Ancak oyunun büyük çoğunluğunun harika göründüğünü kimse inkar edemez. Gerçekçilik, hedeflenen amaçlardan biri olduğu için oyun size bir tür fotoğraf modu işlevi gören "Aktif Duraklatma" özelliği de sunuyor. Uçağın görüş açılarını değiştirmenize ve uçağı havada dondurmanıza izin veriyor. Böylece mükemmel kadrajı yakalayabiliyorsunuz. Tavsiyem zamanı, gün batımı ya da gün doğumu olarak seçmeniz! Bu benim ilk uçuş simülasyonu deneyimim, yani eski bir simülasyon oyunu ile kıyaslama imkanım yok. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Şu anda değil simülasyon, FS 2020'den daha gerçekçi görünen ve güzel grafiklere sahip başka bir türde bile oyun yok!
Mucizenin arkasındaki kahraman: Blackshark.ai
Oyunu CHIP olarak inceliyorsak elbette arkasındaki yapay zekanın mucidine de ayrıca bir paragraf açıp hakkını vermeden geçmek olmaz. FS 2020'yi geliştirirken Microsoft ve Asobo'nun birçok ortağından biri olan Avusturya'lı 50 kişilik bu küçük startup aslında World of Tanks: Frontline, Motocross Madness ve Stoked oyunlarını yapan Bongfish'ten başkası değil. World of Tanks için geniş oyun haritaları tasarlamanın zorluğu yüzünden bu işi otomatik olarak gerçekleştirmek için hazırlanan yapay zeka ile oyun firmasının kaderi gerçek anlamda değişmiş. Şu an oyundan çok otonom sürüş ve diğer farklı şehircilik simülasyonları için haritalama çözümleri üreten bir firma haline dönüşmüş. Blackshark.ai ismini alan şirket Microsoft için ise 2D Bing haritalarını kullanarak kendi geliştirdikleri yapay zeka ve makine öğrenimi ile 1.5 milyardan fazla binayı baştan tasarlayıp tüm dünyanın 3D bir haritasını oluşturmuş. Sadece 2D harita verisi ile binaların sadece çatı şekline göre yüksekliğini ve mimari yapısını da çeşitli algoritmalar ile belirlemeye çalışan yapay zekanın büyük bir başarı sağladığı aşikar. Makine öğrenimi ile bu haritalar zamanla mükemmele yaklaşacaktır. Dolayısıyla bu bilgiden sonra hatalı birkaç bina yüksekliğini kimsenin dert etmeyeceğini düşünüyorum.
İdeal bir deneyim için Joystick tek seçenek
Maalesef oyunu bir uçuş kontrolörü ve benzeri ek paneller ile deneyimleme şansım olmadı (Logitech'e selamlar). Bu yüzden uçağın kontrolü açısından tam uçuş hissiyatını deneyimleyemedim. Ancak başta da değindiğim gibi oyundaki büyük miktardaki özelleştirmenin bir parçası olarak, kontrolleri uçuş konforunuza göre özgür bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Elbette FS 2020, uçuş joysticki ile oynanması için tasarlanmış. Bu nedenle, ona harcayacak (Logitech G Extreme 3D Pro) biraz paranız varsa, oyundaki deneyiminizi daha da geliştireceğine eminim.
Oyunun her noktası rahatlıkla eleştirilebilir. Ancak kontroller ve ayarlara tek kelime eden kesinlikle çarpılır. Burada olağanüstü bir iş çıkarılmış. Oyunun menüsünün okunması kolay, göze hoş gelen ve kullanımı harika. İncelemelerde oyuncu arabirimini daha önce övdüğümü pek hatırlamıyorum ama gerçekten övgüye değer. Her şey doğru yerde, düğmeler kocaman, sık kullanılan şeyler her şeyden önce görünüyor. Ve elbette, Microsoft Flight Simulator'ın çeşitli oyun modları da harika ve sonuçta bunun bir bilgisayar oyunu olduğunu bize hatırlatıyor. Oyun size her türlü koşulda ve durumda haftalık iniş görevinden, havada daha titiz bir dikkat ile uzun mesafeli uçuş mücadelesine kadar farklı zorluk seviyelerinde görevler de sunuyor. Benim gibi yeni başlayanlar için şimdilik çok uygun olmasa da, bunlar oyunu satın alan simülasyon severler için daha rekabetçi ve eğlenceli detaylar. Bu zorluklar her zaman değişeceği için oyunda her zaman deneyecek yeni bir şeyler olacağı anlamına geliyor.
Hava trafiği çok kalabalık
Son olarak, oyunun üç türe ayrılmış çok oyunculu bölümünden de bahsetmeden geçmeyelim. Burada "Canlı Oyuncular" gerçeğe en çok benzeyen mod. Bu modda çok fazla özelleştir seçeneğiniz yok ve bu modu aktifleştiren tüm oyuncularla bir arada oluyorsunuz. A'dan Z'ye uçuş dünyasını deneyimlemek isteyenler için şiddetle tavsiye ederim. Ancak havada uçakla fotoğraf çekmek ve eğlenmek isteyenlere göre olmadığını da ekleyeyim. İkinci mod olan "Tüm Oyuncular" ise o anda oynayan size en yakın oyuncuları gösteriyor. "Canlı Oyuncular" modundan farklı olarak bu modda zaman ve hava durumu gibi detaylarla oynama şansınız oluyor. Üçüncü mod, gökyüzünde arkadaşlarınızla uçabileceğiniz ve istediğinizi yapabileceğiniz "Yalnızca Grup" modu. İnsan keşke kokpiti başka bir arkadaşla paylaşma seçeneğini de aramıyor değil. Belki de yakında eklenir, kim bilir?
Gülü seven dikenine katlanır!
Belki de oyun dünyasında gelecek neslin ilk oyunu olarak nitelendirebileceğim FS 2020 için Microsoft'un çıtayı ne kadar yukarda tuttuğu açık. Ancak yine de her şey toz pembe değil. Simülasyon severleri zorlayacak en belirgin durum, bu oyunun bilgisayarlarınızdan ne talep ettiği. Microsoft Flight Simulator gerçekten ağır bir oyun. RTX 2070'li bir bilgisayarda bile 1080p çözünürlükte yalnızca en yüksek ayarların bir altında, saniyede 60 kareye zar zor erişebilmeyi başardım. Örnek vermek gerekirse aynı bilgisayar çoğu ayar Ultra'da iken Red Dead Redemption 2'yi 60 fps'de tutmayı başarıyordu. İncelemelerimi takip edenler oyunları daha konforlu bir deneyim elde edebilmek için mümkün olduğunca Xbox One X'de oynamayı sevdiğimi bilirler. Ne yalan söyleyeyim şu an en büyük merakım ise Xbox One X'in bu oyunu nasıl çalıştıracağı. Aslında belki de en iyisi doğrudan Xbox Series X'de denemek...
Bu oyun zamanının ötesinde, bundan hiç şüphem yok. Oyunu gerçekten düzgün oynayabilmek için, en yüksek ayarlarda saniyede 60 kare veren veya daha yüksek 4K çözünürlükte ise en azından yeni nesil ekran kartlarına ya da Xbox Series X gibi güçlü bir oyun konsoluna ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Elbette tercihen fiber altyapıyla 25mbit ya da üstü bir bağlantı gerektiğini de ekleyeyim. Yüksekten uçuyorsanız çok da önemli olmayabilir ancak kalabalık şehirlerin üstünden alçak uçuş yaparken yani şöyle bir boğazda uçayım diyorsanız yüksek bağlantı önemli olacaktır. FS 2020, bilgi akışını sınırlama seçeneği de veriyor ancak bu oyunun aslen Microsoft sunucularına bağlantı ile çalıştığı zaman ne kadar güzel olduğu düşünüldüğünde, oynamak isteyenler bağlantısını güçlendirsin derim.
Bizim bina neden yok?
İncelemenin başında bahsettiğim ve sosyal medyada da çok gündeme gelen diğer bir konu da sansür. Microsoft, dünyayı elinden geldiğince en iyi ve en doğru şekilde sunmak için Bing Haritalar'ı kullanıyor. Dünyanın çoğu bölgesinde oyun gerçekten işi harika bir şekilde yerine getirirken, Bing haritalarında sansür olduğu yerlerde, altımızdaki dünyanın yanlış bir resmini alıyoruz. Bu da bazı yapıların, hatta bazı ünlü binaların kaybolmasına neden oluyor ya da nispeten düşük kalitede sergileniyor ve deneyime zarar veriyor. Örneğin İstanbul üstünden uçarken CHIP ofisinin de olduğu Trump Towers'ı ne yazık ki yerinde bulamadık. Onun yerinde kocaman yatay bir depo bulunuyordu. Belki de Blackshark.Ai iki binanın yüksekliğini doğru tahmin edememiştir. Benzer şekilde Boğaz Köprüsünün inşaat yapısı da aslına uygun değildi. İstisnaların dışında ise doğanın harikaları ve büyük, ünlü binaların çoğunun yerli yerinde olduğunu ve bu konunun deneyimi çok fazla etkilemediğini de belirteyim.
Sonuç: Tek kelime ile nefes kesici!
Microsoft Flight Simulator 2020, kelimelerle tarif edilmesi gerçekten imkansız bir şekilde zamanının önünde bir oyun. Tabiri caizse ileride göreceğimiz yeni nesil oyunlara ilk bakışımız olarak nitelendirilebilir. Çılgın uçak sayısı (Standart:20, Deluxe:25, Premium:30) onları uçurmanın gerçekçiliği, uçak ve simülatör meraklılarına hitap edecek öğrenme aşamaları ve zorluklar ve Bing Haritaları ile oyunun dünya çapında uçmamızı ve her şeyi görmemizi sağlayan AI teknolojisi ile güçlü bilgisayarı ve internet bağlantısı olanlar için mutlaka denenmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor. Denemek için oyunu almanıza da gerek yok. Xbox GamePass for PC dahilinde olduğu için ayda sadece 15 TL'ye istediğiniz kadar oynayabilirsiniz.
Minik sorunlar olduğu doğru ve belirli ülkelerin sansürüne ek olarak yanlış bir bina algoritması gibi şeyler haritanın bazen kötü görünmesine neden olabiliyor. Ancak bunlar bulut sisteminde çalışan bir oyun için düzelmeyecek sorunlar değil ve diğer yandan bu oyundaki potansiyel, her ikisinde de çok büyük. Gerçekten eğitici. Yeni nesil bir oyunun nasıl görünmesi gerektiğini gerçekten hissetmek ve görmek istiyorsanız, Microsoft Flight Simulator tam da sizin oyununuz.
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Geliştirici: Asobo Studios
Dağıtım: Xbox Game Studios
Tür: Uçuş Simülasyonu
Web: https://www.asobostudio.com/games/microsoft-flight-simulator
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