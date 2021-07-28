Microsoft Flight Simulator İçin Beklenen Xbox Haberi Nihayet Geldi!

Microsoft, ünlü uçuş simülasyonu Flight Simulator'un geri dönüşünü ilk olarak 2019'da müjdelemiş ve oyun, Ağustos 2020'de PC için piyasaya sürülmüştü. İşte o zamandan beri, Flight Simulator'ın Microsoft'un konsolları Xbox Series X ve Series S'e ne zaman geleceği sorusu hiç gündemden düşmedi. Ancak Xbox kullanıcıları için net bir zaman çizelgesi bir türlü açıklanmadı. Ta ki bu yılın E3'üne kadar...
Ve şimdi, E3'te verilen müjde gerçeğe dönüştü; Flight Simulator yeni nesil Xbox konsollarına geldi. Flight Simulator, dünden beri Xbox Series X ve Series S konsolları için mevcut. Simülasyon, konsollar için Xbox Game Pass ve Ultimate abonelerinin yanı sıra, ön sipariş veren müşterilere sunuldu. Microsoft, kullanıcıların oyundan "PC sürümü ile aynı seviyede derinlik bekleyebileceğini" söylüyor.
Flight Simulator'ın yeniden yayınlanması, Microsoft için büyük bir başarı olmuş durumda. Oyun, şimdiye kadarki en büyük Game Pass lansmanı olarak adlandırıldı. Karmaşık manzaralar, hata düzeltmeleri ve daha fazlasını getiren ücretsiz "Dünya Güncellemeleri" ile sürekli olarak güncellendi. Ayrıca geçen yılın sonlarında VR desteği de kazandı ve kullanıcıların simülatörü deneyimlemeleri için daha sürükleyici bir yol sunulmaya başlandı. Son olarak oyunun yeni nesil Xbox konsollara da gelmesi, daha büyük başarıların yolunu açabilir. Bekleyip göreceğiz...
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