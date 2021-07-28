Microsoft Flight Simulator İçin Beklenen Xbox Haberi Nihayet Geldi!

Xbox Series X ve Series S sahiplerinin beklentisi nihayet gerçek oldu; Flight Simulator sonunda Game Pass ve Ultimate abonelerinin hizmetine sunuldu!

Microsoft Flight Simulator Xbox'a geldi!

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Microsoft Flight Simulator İçin Beklenen Xbox Haberi Nihayet Geldi!

 

 