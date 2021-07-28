Yılanların Zararsız Olduğunu Kanıtlamak İsteyen Korkunç Deneme!

Yılan korkusu veya Ofidiofobi, dünyadaki en yaygın ikinci fobi. Aslında bazı durumlarda, bu korku mantıksız da değil. Bazı yılanlar o kadar güçlü zehir verebilir ki, yetişkin bir insanı 45 dakika içinde öldürebilir. Kısacası yılanlar muhtemelen hiçbir zaman insanın en iyi hayvan arkadaşlarından biri olmayacak.
Bu yaygın korkuya meydan okuyan bir Hintli, yılanların aslında sadece ciddi şekilde kışkırtıldıklarında saldıracak olan uysal yaratıklar olduğuna inanıyordu ve bunu mümkün olan en çılgın şekilde kanıtlamak istedi.
Neelim Kumar Khaire 1986 yılında Hindistan'ın Pune kentindeki beş yıldızlı bir otelde çalışan, 28 yaşında bir resepsiyonistti. Hevesli bir sürüngen aşığı olan Khaire, daha önce Bombay yakınlarındaki bir tatil köyünde çalışmıştı ve burada çeşitli yılanlara maruz kalmıştı. Köyü istila eden yılanlarla ilgilenmek onun sorumluluğuydu.
Sık sık ısırılmasına rağmen, Khaire sürüngenlerle dolu bir ülkede yaşamaktan gurur duyuyordu ve yılanları düşman değil, dost olarak görüyordu. Bu nedenle, yakın zamanda 24 yılanla (18'i zehirli) 50 saat boyunca kapalı kalan Peter Snyemaris adlı cüretkar bir Güney Afrikalının macerasını okuduğunda, kendisi ve ülkesi için bu rekoru kırmayı kafasına koydu.
Cam bir bölmede, bir sandalyenin üzerinde oturan Khaire yanına 72 yılan aldı. Bunlar zararsız yılanlar da değildi. 27 tek gözlü kobra, 24 russel engereği, 9 hint kobrası, 8 çizgili krait ve dört sıradan yılan. Bölmedeki 72 yılanın 68'i Khaire'i kolaylıkla öldürecek kadar zehirliydi.
Khaire şaşırtıcı bir şekilde 72 saat boyunca bölmede kalmayı başardı. Bir Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisinin gözetiminde, Snyemaris tarafından kırılan bir önceki rekoru kırdı ve onun gözünde, yılanların ancak saldırdığında saldıracağını bir kez ve herkes için kanıtladı.
India Today'e göre Khaire, başarısından sonra, "Artık, başarıdan elde edilen ilk fonlarla bir yılan tema parkı ve araştırma merkezi kurabileceğim" dedi.
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