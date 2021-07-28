Yılanların Zararsız Olduğunu Kanıtlamak İsteyen Korkunç Deneme!

Yılanların aslında insanlara zarar vermeyeceğini kanıtlamak isteyen bu adam, yaptığı çılgın denemeyle hem iddiasını kanıtladı, hem de büyük bir rekora imzasını attı...

Yılanların Zararsız Olduğunu Kanıtlamak İstedi...

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