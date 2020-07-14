Microsoft Flight Simulator İçin yayın Tarihi Açıklandı; Geri Sayım Başladı

Uzun süredir beklenen Microsoft Flight Simulator'ın yayın tarihi ve satış fiyatı resmi olarak açıklandı. Uçuş sevdalıları, çok yakında hayallerine kavuşacak...

14 Temmuz 2020 20:00

Levent Öztürk