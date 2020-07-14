Microsoft Flight Simulator İçin yayın Tarihi Açıklandı; Geri Sayım Başladı

Uzun süredir beklenen Microsoft Flight Simulator'ın yayın tarihi ve satış fiyatı resmi olarak açıklandı. Uçuş sevdalıları, çok yakında hayallerine kavuşacak...

  • Levent Öztürk
Microsoft Flight Simulator çok yakında
Microsoft

Geri dönüşü heyecanla beklenen Flight Simulator'ın (Uçuş Simülatörü) ön-alfa kurulumunun sunulmasından neredeyse bir yıl sonra, oyun neredeyse tamamlanmış durumda. Microsoft Flight Simulator 18 Ağustos tarihinde PC için sunulacak ve PC için Xbox Game Pass üzerinde mevcut olacak.

Oyun üç sürüm olarak sunulacak. Standart sürümü (59,99 dolar) 20 uçak ve 30 hava alanı içeriyor. Deluxe sürümü (89,99 dolar) filoya 5 uçak daha eklerken 5 uluslararası hava alanını daha ekliyor. Son olarak Premium Deluxe sürümü (119,99 dolar) de toplamda 30 uçak ve 30 hava alanına sahip.

Microsoft daha önce yaptığı açıklamada, Flight Simulator'ı oynayan herkesin, gerçek yaşam hava trafiği ve hava durumunu içeren bir çeşit kapsayıcı çok oyunculu mod ile aynı dünyayı paylaşacağını duyurmuştu. Ayrıca etkileşimli araç rehberliği, geçe uçuşu  ve her uçaktan 1.000'den fazla kontrol yüzeyi için aerodinamik modelleme ile beraber yeni bir kontrol listesi sistemi bulunuyor.

Oyun şu anda Windows 10 üzerinden ön siparişe açık ve PC için Xbox Game Pass ile ön yüklemesi yapılabiliyor.

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