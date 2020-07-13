Google ve Microsoft'tan Android Play Store Ortaklığı

Microsoft'un Android'e verdiği destek, yakında doğal uygulamaların ötesine geçecek. Thurrot'un raporuna göre Microsoft, Google ile birlikte çalışarak daha çok aşamalı web uygulamasını (PWA) Play Store'a getirecek.
Microsoft'un PWABuilder aracını kullanarak oluşturulan uygulamalar, Google'ın Bubblewrap aracından faydalanarak yeni web kısayolları standardı, "daha derin" push uyarıları ve görsel kişiselleştirmeler gibi yeni özelliklerden faydalanıyor. Yani web uygulamaları, web sitesi görünümünden biraz daha uzaklaşarak uygulamalara yaklaşıyorlar. Microsoft'a göre bu genişletilen işlevlerden faydalanmak için ek bir çaba harcamaya gerek yok.
Microsoft ve Google'ın bu alanda birlikte çalışmaları şaşırtıcı değil. Bu sayede Microsoft'un araçlarını kullanmak için geliştiricilerin daha fazla nedeni olacak. Aynı zamanda Google, daha fazla geliştiriciyi Android dostu web uygulamaları yapmaya teşvik etmiş olacak.
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