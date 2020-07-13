Google ve Microsoft'tan Android Play Store Ortaklığı

Microsoft ve Google, Play Store'a daha fazla web uygulamasını taşıyabilmek için birlikte çalışıyor.

Google ve Microsoft Birlikte Çalışıyor

Microsoft'un Android'e verdiği destek, yakında doğal uygulamaların ötesine geçecek. Thurrot'un raporuna göre Microsoft, Google ile birlikte çalışarak daha çok aşamalı web uygulamasını (PWA) Play Store'a getirecek.

Microsoft'un PWABuilder aracını kullanarak oluşturulan uygulamalar, Google'ın Bubblewrap aracından faydalanarak yeni web kısayolları standardı, "daha derin" push uyarıları ve görsel kişiselleştirmeler gibi yeni özelliklerden faydalanıyor. Yani web uygulamaları, web sitesi görünümünden biraz daha uzaklaşarak uygulamalara yaklaşıyorlar. Microsoft'a göre bu genişletilen işlevlerden faydalanmak için ek bir çaba harcamaya gerek yok.

Microsoft ve Google'ın bu alanda birlikte çalışmaları şaşırtıcı değil. Bu sayede Microsoft'un araçlarını kullanmak için geliştiricilerin daha fazla nedeni olacak. Aynı zamanda Google, daha fazla geliştiriciyi Android dostu web uygulamaları yapmaya teşvik etmiş olacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
16 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV sürprizi
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2020 takvimi belli oldu!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günün En çok Okunanları
Twitter Yeni Özelliklerini Açıkladı. İşte İlgi Gören Yeni Özellikler!
Ünlü YouTuber'dan Büyük Yarışma: Parmağını Telefonda Tutana 25.000 Dolar
Bilim insanından müthiş maske testi! Hangi maske daha koruyucu kanıtladı!
İki katlı uçak geliyor! Ekonomi sınıfına altta uzanma, üstte oturma alanı!
TikTok Yasağı Hakkında Açıklama Geldi: "Yanlışlıkla Oldu"

 

 