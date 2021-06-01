Microsoft Flight Simulator Küçüldü: 170GB'tı, 83GB'a İndi!

Xbox sürümü piyasaya sürülmeye yaklaştıkça, Microsoft'un ünlü Flight Simulator oyunu hakkında iyi haberler de gelmeye devam ediyor. Uygulamanın 170 GB'lık kurulum dosyasının boyutunun 83 GB'a küçültüldüğü öğrenildi.
Bu, hem oyunu hızı fazla yüksek olmayan internet bağlantıları ile indirmeye çalışanlar hem de daha hızlı yüklenmesi için SSD'lerine sığdırmak isteyenler için iyi haber. Boyutu bu kadar düşürmek için programda ne gibi bir değişiklik yapıldığı bilinmiyor ancak örneğin Avustralya'daki 212 katlı bir binayı bile silmenin boyutu birkaç yüz megabayt indireceği düşünülüyor.
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