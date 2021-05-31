YouTube'da Yaşanan "Charlie Bit My Finger" Kargaşasında Karar Verildi!

Geçen haftanın başlarında, viral YouTube videosu "Charlie Bit My Finger" NFT' olarak açık arttırmaya çıkmış ve 761.000 dolara satılmıştı. Satışın ardından ilk olarak orijinalin YouTube'dan kaldırılacağı söylenmişti, ancak görünene göre bu iddia gerçeğe dönüşmeyecek.
Videoda yer alan iki kardeşin babası Howard Davies-Carr, Quartz'a verdiği röportajda, "Açık artırmadan sonra alıcıyla bağlantı kurduk ve alıcı videoyu YouTube'da tutmaya karar verdi" dedi ve ekledi: "Alıcı, videonun popüler kültürün önemli bir parçası olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini düşündü. Artık kitlelerin eğlenmeye devam etmesi ve blok zincirinde bir NFT olarak anılması için YouTube'da yaşayacak."
Davies-Carr, ayrıca "NFT'lerin internet tarihine yeni bir soluk getireceğini düşünüyoruz" diyor. Aile, müzayededen elde ettiği geliri, iki oğlunun üniversite eğitimleri için kullanmayı planlıyor. Ayrıca paranın bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacaklarını açıkladılar.
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