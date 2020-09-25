Zamanda Yolculuk Konusunun En Büyük Sorunu, Aslında Sorun Değilmiş

İki matematikçi, zaman yolculuğunun kalbinde yattığı düşünülen mantıksal tutarsızlığın var olmadığını, bu yüzden de zamanda geriye giderek gerçekliği değiştirmenin teorik olarak mümkün olduğunu iddia ediyor.
Eğer zaman basit bir şekilde dördüncü boyut ise, içerisinde hareket edebilme yeteneğimizin olması da oldukça doğal bir durum olacaktır. Queensland Üniversitesi Onur öğrencisi Germain Tobair'ın e-posta ile gönderilen bir açıklamada söylediği üzere "Einstein'ın genel görelilik teorisinde, zaman döngülerinin veya zaman yolculuğunun – bir olayın kendisinin hem geçmişi hem de geleceğinde olabilmesi – varlığı öngörülüyor, teorik olarak dinamik çalışmalarını tamamen ters döndürüyor."
Pek çok kişi zaman yolculuğunun mümkün olmamasına sebep olarak hızlı bir şekilde "büyükbaba paradoksunu" belirtiyor. Eğer bir zaman yolcusu geçmişe giderek büyükbabası ve büyükannesinin karşılaşmasını önlerse, kendi varlığını da ortadan kaldıracaktır ve bu yüzden de bu karşılaşmanın gerçekleşmesini engelleyemeyecektir. Pek çok bilim kurgu yazarı, zaman yolcularını bu sorunun oluşmasını önleyecek şekilde, olayları dikkatlice kurguluyorlar.
Tobar, Einstein'ın bu zaman döngülerini tanımlamak için yarattığı denklemleri ele alıyor. Klasik ve Kuantum Kütle-çekimi'nde (Classical and Quantum Gravity) Tobar ve danışmanı Dr. Fabio Costa, bu denklemlerin, zaman yolcularının küçümsenmeyecek değişiklikler yapabilecekleri şekilde çözülebileceğini gösteriyorlar.
Covid-19 salgınını örnek veren Costa, "Covid-19'un ilk hastasının virüse maruz kalmasını engellemek için zamanda yolculuk yaptığınızı varsayın. Ancak eğer bu kişinin hastalanmasını engellerseniz, bu durum ilk olarak sizin zamanda geriye giderek salgını durdurmanız için motivasyon kaynağınızı ortadan kaldıracaktır."
İkilinin bu duruma çözümü ise, evrenin yeni duruma uyum sağlayacağını işaret ediyor. Her ne kadar kağıt üzerinde tanımladıkları model sebep ve etkinin birbirlerinden seken bilardo topları ile gösterildiği basitleştirilmiş bir dünyayı içerse de, kompleks insan ortamlarının da aynı şekilde çalışacağı öneriliyor.
Tobar: "Koronavirüsü ilk hastası örneğinde, ilk hastanın enfekte olmasını engellemeye çalışabilir ve bunu başarabilirsiniz, ancak bunu yaparken siz virüsü kapıp ilk hasta olabilirsiniz veya başka biri olur." Yani, her ne kadar tarihi değiştirmiş olsanız da ortaya çıkan sonuç sizin var olmanızı ve bu yolculuğu yapmanızı engellemeyerek paradokstan kaçınan yeni bir tarih oluşturur. Bu salgın örneği, potansiyel zaman yolcularının bu yolculuğun çabaya değip değmeyeceğini sorgulamalarına sebep olabilir.
Zaman yolculunun mümkün olduğu durumda da Fermi Paradoksu'nun benzeri bir soru ortaya çıkıyor: Eğer zaman yolculuğu varsa, neden henüz gelecekten bizi ziyaret eden biri görülmüş değil? Tobar'ın söylediğine göre "zaman yolculuğu mantıksal olarak mümkün olsa da, başka sınırlamalar olabilir. Alternatif olarak, paradoksun yaşanmaması için herhangi bir olayın etrafında tekrar ayarlanan olaylar bir paradoksa sebep olabilir, yani belki de biri aslında geri geldi ancak bu duyulamadı."
Tabii ki Tobar, bu çalışmanın zaman yolculuğunun nasıl gerçekleştirilebileceğine dair herhangi bir ipucu vermediğini de belirtiyor.
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