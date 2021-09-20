Microsoft'un Güncellemesi, Bazı Soruları Çözerken Yeni Bir Sorun Yarattı!

Microsoft, PrintNightmare olarak adlandırılan güvenlik açıklarının sonuncusunu Eylül ayı güvenlik güncellemesi ile kapattığını söylese de, yayınlanan yama bu sefer de sistem yöneticilerini üzen başka bir yazdırma sorununu ortaya çıkarmış gibi görünüyor.
Windows sistem yöneticileri forumlarda bu güncellemeyi yükledikten sonra ağ yazıcılarından baskı alamamaktan şikayet etmeye başladılar. Yama ile kapatılan açıklar fidye yazılımı çeteleri tarafından kötüye kullanılarak sisteme sızmaya imkan verme potansiyeline sahipti. Evet, bu yama ile bu tehlikenin önüne geçildi ancak bu sefer de bazı kullanıcılar yazıcıları ile ilgili sorun yaşamaya başladılar. Microsoft'un bu konudaki önerisinin ve çözümünün ne olacağa merakla bekleniyor.
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