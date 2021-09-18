Microsoft'tan, Windows 11'in Başlat Menüsünde Bir Değişiklik Daha!

Windows 11'de yeniden tasarlanan Başlat menüsü, yeni işletim sistemine gelen en tartışmalı değişikliklerden biri. Ancak Windows 11 günleri saymaya başlamışken, Microsoft hala bazı değişiklikler yapmaya devam ediyor. Windows 11 çıkana kadar da bundan geri durmayacak gibi görünüyor.
5 Ekim'de piyasaya sürülmeden önce işletim sistemini test etmek isteyen Insider kullanıcılarının yükleyebildiği son Windows 11 test sürümünde, Microsoft'un Başlat menüsünde küçük ama kullanışlı bir ince ayar yaptığı görülüyor. Güç seçeneklerinin üstüne 'Oturum açma seçenekleri' eklenmiş durumda.
Windows 11'e giriş yöntemini hızla değiştirme seçeneğine sahip olmak oldukça pratik bir seçenek ve Microsoft'un bu yeni düzenlemesi başarılı bir çalışma olmuş gibi görünüyor. Windows 11 test programında olanlar, bu değişikliği görmek için 22458 numaralı sürümü yüklemeli.
Windows Central'ın haberine göre, bu değişikliğe ek olarak Microsoft, Başlat menüsünün performansını etkileyen bir hatayı da düzeltti. Bu yeni sürümde ayrıca 100'den fazla kullanım ipucunu içeren bir Tips (İpuçları) uygulaması da dikkat çekiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın