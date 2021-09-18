Microsoft'tan, Windows 11'in Başlat Menüsünde Bir Değişiklik Daha!

Microsoft, Windows 11'in tartışılan Başlat menüsünde ince ayarlar yapmaya devam ediyor. İşte Wİndows 11 Başlat menüsüne gelen son yenilik...

Windows 11'in Başlat Menüsünde Bir Değişiklik Daha

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