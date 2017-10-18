Microsoft, IntelliMouse'u Geri Getiriyor!

Dün Microsoft'un büyük tanıtımları arasında gözden kaçsa da firma, sevilen klasik faresi IntelliMouse'u geri getiriyor!

Microsoft, IntelliMouse'u Geri Getiriyor!
Kaynak: Surface aksesuarları sayfası

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