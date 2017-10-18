Microsoft, IntelliMouse'u Geri Getiriyor!
Dün Microsoft'un büyük tanıtımları arasında gözden kaçsa da firma, sevilen klasik faresi IntelliMouse'u geri getiriyor!
Dün, Microsoft için 2017'nin en önemli günlerinden biriydi. Beklenen Windows 10 Fall Creators Update'i yayınlayan firma, yeni ve daha güçlü Surface Book 2'leri duyurdu, Mixed Reality başlıklarını satışa sunmaya başladı. Tanıtılan Surface Precision Mouse'un yanında bir ürün ise birçoğunun radarından kaçtı.
Firma, IntelliMouse'u Microsoft Classic IntelliMouse adıyla geri getiriyor. IntelliMouse 3.0 tabanlı fare hakkında şimdilik elde tutulur bir bilgi yok; tabi yakında gelecek olması dışında. Ürünle ilgili bilgileri Surface aksesuarları sayfasında görebiliyoruz ancak hepsi bu kadar.
IntelliMouse yıllar içinde kendi kullanıcı kitlesini oluşturmuş olsa da, yaklaşık beş senedir üretilmiyor. IntelliMouse'u özleyenlerin Microsoft'tan gelen bu habere sevineceklerinden şüphemiz yok.
Cihazın tam olarak ne zaman çıkacağı ve fiyatıyla ilgili herhangi bir bilgi şimdilik yok. Bu bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.
Zeynel A. Öztürk
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