Yeni ve Çok Güçlü Surface Book 2'ler Tanıtıldı

Microsoft, yeni ve eskisinden çok daha güçlü Surface Book'larını tanıttı! İşte Surface Book 2...

Yeni ve Çok Güçlü Surface Book 2'ler Tanıtıldı

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

harika multi bir alet ve 1,534 gram... harici ekran kartlı sistem 2000 dölardan başlıyor anca showroomda dokunuruz.

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