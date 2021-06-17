Microsoft, Internet Explorer'a Bir Darbe Daha İndirmeye Hazırlanıyor

Microsoft, Internet Explorer'ı (IE) öldüreceğini açıkladığından beri, kullanıcıları bu web tarayıcısından uzaklaştırmak için neredeyse elinden gelen her şeyi denedi. Buna, bazı web sitelerinin Internet Explorer'da açılmasını engellemek de dahil. Bununla birlikte, Microsoft'un aşamalı bir sonlandırma operasyonu başlatmasından bu yana IE kullanıcı tabanı yarıya inmiş olsa da, Statcounter'dan gelen verilere göre, tarayıcının hala milyonlarca aktif kullanıcısı olduğu ortaya çıkıyor.
Bu durumu tersine çevirmek isteyen Microsoft, Internet Explorer kullanımını sona erdirmek için yeni bir adım daha atıyor. Şirketin ürün yol haritasına göre, belirli dosya türleri yakında Internet Explorer yerine Microsoft Edge'de (şirketin yeni amiral gemisi tarayıcısı) otomatik olarak açılacak. Microsoft tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft Edge sürüm 92'den başlayarak, MHTML dosya türleri, Internet Explorer 11 uygulaması yerine Microsoft Edge'de otomatik olarak Internet Explorer modunda açılacak" deniyor.
Değişiklik, önümüzdeki ay yayınlanacak olan Microsoft Edge'in bir sonraki güncellemesi ile yürürlüğe girecek.
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