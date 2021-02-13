Microsoft'un, İnternetin Dev İsmini Satın Almak İstediği İddia Ediliyor

Microsoft'un, internetin önemli sitelerinden biri olan Pinterest'i satın almak için geçtiğimiz aylarda teklif verdiği iddia edildi. Ancak şu anda görüşmelerin tıkandığı da gelen bilgiler arasında.

Microsoft Pinterest'i satın almak istiyor!

Financial Times'ın yayınladığı ve Microsoft'un resim paylaşım platformu Pinterest'i satın almak için teklif verdiği haberi, kulisleri hareketlendirdi. Pinterest'in şu anki pazar değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu söyleniyor, ancak Microsoft'un teklifinde ne önerdiği konusunda bir bilgi edinilebilmiş değil. Tek bildiğimiz, görüşmelerin şu an için kapanmış olduğu. Yani ilk aşamada, bu teklif kabul görmemiş gibi görünüyor.

Microsoft'un bu tür teklifleri daha önce de verdiği biliniyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl TikTok'u almaya çalışmıştı. Her ne kadar faaliyet alanları Microsoft'un ilgi alanının dışında olsa da, firmanın bu servisleri satın almak için haklı nedenleri olabilir. Örneğin, geçtiğimiz yıl Chromium tabanlı Edge tarayıcısına Pinterest entegrasyonu getirileceğini açıklamıştı. Edge'deki koleksiyon özelliği, kullanıcılar onay verdiği taktirde Pinterest'ten ekstra içerik önerebilir. Microsoft Pinterest'i satın aldıktan sonra özelliklerini Office uygulamalarına entegre etmek de isteyebilir. Örneğin kullanıcılarına bir belgeye resim eklemek istediğinde içeriği Pinterest üzerinde de arama imkânı verebilir.

Şu an için, ortada bir satın alma teklifi olduğu ve görüşmelerin şimdilik tıkandığı iddiaları dışında bir bilgi bulunmuyor. Ama her zaman olduğu gibi, bir kez daha "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" deyimi akla gelmiyor değil...

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