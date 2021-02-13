Microsoft'un, İnternetin Dev İsmini Satın Almak İstediği İddia Ediliyor

Microsoft'un, internetin önemli sitelerinden biri olan Pinterest'i satın almak için geçtiğimiz aylarda teklif verdiği iddia edildi. Ancak şu anda görüşmelerin tıkandığı da gelen bilgiler arasında.