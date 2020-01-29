Microsoft'un İşlevleri Chrome'a Geliyor

Microsoft'un engin yazılım tecrübesi, Chromium projesine katkılarda bulunmaya devam ediyor. Bu elbette açık kaynaklı yazılımın gücünü de gösteriyor.
Yeni keşfedilen bir Edge işlevi, bir grup tarayıcı sekmesini bir tarayıcı penceresinden diğerine taşımanıza izin veriyor. Google'ın da hoşuna giden bu işlev, şimdi Chrome için yola çıkmış durumda. Microsoft Edge'deki işlev, tek bir sekmeye veya bir grup sekmeye sağ tıklayıp, bunları yeni veya farklı bir Edge tarayıcı penceresine göndermenize izin veriyor.
Sekme yönetimi işlevi, Microsoft'un Chromuim'da yaptığı 1.600 değişiklikten sadece bir tanesi. Firma, bu sayının şimdi 1.900'e çıktığını söylüyor.
Chromium projesi Google tarafından kontrol edilse de, açık kaynak kodlu bir yapıya sahip ve herkes tarafından kullanılabiliyor ve değiştirilebiliyor. Microsoft'un kendi tarayıcı motoru olan EdgeHTML'i bırakıp Chromium'a geçmesi, birçok uyumluluk sorununu ortadan kaldırması anlamına geliyor.
Chromium'u kullanan tek firma, elbette Microsoft değil. Samsung, Vivaldi, Brave, Yandex ve Baidu da tarayıcılarında Chromium'u kullanıyorlar.
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