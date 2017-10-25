Microsoft, Kinect'i Artık Üretmeyecek!

Microsoft'un hareket algılama cihazı Kinect'in yolun sonuna geldiği kesinleşti!

Microsoft, Kinect'i Artık Üretmeyecek!

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