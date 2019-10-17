Microsoft, Klavyelerine 2 Yeni Tuş Ekliyor!
Microsoft, yeni klavyelerine 2 yeni ve özel tuş eklemek için kolları sıvadı!
- Ercan Uğurlu
Microsoft, yeni klavyelerini sitesinde sergiledi. Kablosuz olarak kullanılabilecek olan Microsoft Bluetooth Keyboard ve ergonomik seçenek olan Microsoft Ergonomic Keyboard daha önce klavyelerde görmeye pek alışık olmadığımız yeni özel tuşları da içeriyor.
Bu defa klavyelerine Office uygulamaları için özel bir tuşun yanı sıra ayrıca bir de "emoji tuşu" yerleştiren Microsoft, böylece kullanıcılara farklı bir seçenek getiriyor. Emojilerin artık hayatımızda önemli bir yerinin olduğunu kabul etmek lazım. Mesajlaşmalarda duygu aktarımı için kullandığımız bu minik sarı ikonlar, artık Microsoft ile fiziksel klavyelere de böylece gelmiş oluyor.
Windows ve emoji tuşuna bastığınızda açılan bir emoji listesi üzerinden kolayca seçim yapma imkanı tanıyan Microsoft, yeni klavyelerini 49 ila 59 dolar arasında bir fiyatla etiketlemiş. Microsoft Bluetooth Keyboard'un fiyatı 49.99 dolar olurken, Microsoft Ergonomic Keyboard'un fiyatı ise 59.99 dolar. Her iki klavye de 15 Ekim tarihinden itibaren satışta sunulmuş durumda.
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