The Walking Dead Sezon 10 Bölüm 16 Ne Zaman? İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir türlü yayınlanamayan The Walking Dead Sezon 10 finali için tanıtım videosu yayınlandı. Videoda görülen bir karakter, pek çok teorinin de ortaya atılmasına neden oldu.