Microsoft, WinGet'i Başkasından mı Kopyaladı? Bu İddia, Öyle Diyor

Geçtiğimiz ayın erken dönemlerinde düzenlenen online Build etkinliğinde Microsoft, Windows Package Manager'ı, yani Winget'i tanıttı. Bu özellik, Linux gibi diğer masaüstü işletim sistemlerinin yıllardır sahip olduğu, uygulamaları yüklemek için scriptleri çalıştırmanıza imkan tanıyan bir komut satırı aracı. Windows üzerinde bunu yapmak için, daha önce Chocolatey gibi üçüncü-parti çözümler bulunuyordu ancak bir başka çözüm olan AppGet'in geliştiricisi, Microsoft'un kendi fikrini kopyaladığını iddia ediyor.
Medium üzerindeki bir blog yazısında Keivan Beigi, Microsoft'un kendisine AppGet hakkında ulaştığından, kendisini işe alma planları olduğundan, bütün bir gün boyunca görüştüklerinden ve sonra da altı ay boyunca iletişime geçilmediğinden bahsediyor. Beigi'nin söylediğine göre Microsoft'tan aldığı bir sonraki bilgi, Winget'in yayımından bir gün önce, ekibin blog yazısında AppGet'ten bahsedeceğini belirten bir bilgilendirme oldu.
Beigi ilk olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde, neredeyse bir yıl önce Andrew adında biri ile görüştü. Kendisi bu görüşmenin e-posta yazılarını da sunuyor. Yazılanlara göre Microsoft, Vancouver'da olmayı planlıyordu ve Beigi ile görüşmek istedi. Bu görüşme gerçekleşti ve AppGet'in nasıl çalıştığı, gelecek planlarının ne olduğu ve benzeri konular tartışıldı. Bu olay 20 Ağustos tarihindeydi ve bir sonraki e-posta 28 Ağustos'ta ulaştı.
O e-posta ile beraber Microsoft'un Windows üzerinde yazılım dağıtımının çalışma şeklini değiştirmek için büyük planlarının olduğu söylendi ve Redmond'a giderek firma için çalışmak isteyip istemeyeceği soruldu. Plan bir satın alım/işe alma karmasıydı ve kendisinin işe girmesi ile beraber AppGet de Microsoft'a katılacaktı. Görünene göre bu satın/işe alım süreci oldukça uzun sürdü ve bu yüzden plan, kendisini ek prim ile işe almak ve daha sonra AppGet'i Microsoft'a aktarmak olarak güncellendi.
Beigi 5 Aralık tarihinde tüm gün süren görüşmeler ve mülakatlar için Seattle'a gittiğini, sonra da altı ay boyunca Microsoft'tan ses çıkmadığını söylüyor. Build etkinliğinden bir gün önce aldığı e-postada da PM pozisyonunun gerçeğe dönüşmediği için özür dilendiğini ve blog yazısında AppGet'in de adının geçeceğinin bildirildiğini söylüyor.
Beigi, Microsoft tarafından işe alınmadığı için, Microsoft'un Windows Package Manager'ı yayımladığı için ve hatta kopyalandığını iddia ettiği kod için bile üzgün olmadığını söylüyor. Beigi'nin söylediğine göre kendisini rahatsız eden şey, "tam sessizlik" ile sonuçlanan bütün bu sürecin gerçekleştirilme şekli. Söylediğine göre AppGet, Winget fikirlerinin çoğunun kaynağı durumunda ve kendisinden sadece "var olan bir başka paket yöneticisi" olarak bahsedilmekte.
Beigi, blog yazısında "Microsoft WinGet'in nasıl çalıştığını bilmek mi istiyorsunuz? O zaman iki yıl önce AppGet'in nasıl çalıştığı hakkında yazdığım makaleyi okuyun" yazdı. Ayrıca Reddit üzerinde bazı tartışmalara da katıldı.
Microsoft ise, bu durumu incelediğini belirtiyor. Winget ve AppGet kodları ise, ilgilenen kişiler tarafından GitHub üzerinde incelenebiliyor.
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