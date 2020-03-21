Teknoloji mağazalarına Corona darbesi

Covid-19 (Koronavirüs) virüsü tehdidi nedeni ile kapanan mağazalara bir teknoloji devi eklendi. Ünlü zincirin mağazalarından artık teknoloji alışverişi yapılamayacak.

Teknoloji mağazalarına Corona darbesi

Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor. Firmanın basın servisinden yapılan açıklama aşağıdaki gibi:

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını düşünen Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren mağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Vatan Bilgisayar, Türkiye'de etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) salgınında vaka sayısının artması sonucu bir önlem kararı aldı. Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını en büyük önceliği olarak gören Vatan Bilgisayar, salgın sebebiyle 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren tüm mağazalarının faaliyetlerini geçici bir süre için durdurma kararı aldı.

İnternetten satışa devam

Bu süreçte Türkiye'nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com adresindeki online mağazanın hizmete devam edeceği belirtildi.  

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