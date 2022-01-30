Microsoft, Kullanılmaz Xbox Game Pass Üyeliklerinden Artık Para Kesmeyecek

Bazı kişilerin bir hizmete kaydolması, her ay bir abonelik ücreti ödemesi ve bunu yaptığını unutması çok sık görülen bir durum. Microsoft, etkin olmayan Game Pass üyelikleri sorununu bu açıdan ele almaya karar verdi.
Xbox Live'daki kapsamlı değişikliklerin bir parçası olarak şirket, uzun süredir uykuda olan abonelikleri iptal edeceğini açıkladı. Xbox Live Gold veya Game Pass aboneliği için ödeme yapan ancak bunu en az bir yıldır kullanmayan kişilerle iletişime geçilecek. Bu insanlar, üyeliklerini 12 ay boyunca arka arkaya kullanmadan her ay nakit ödemeye devam ederlerse, Microsoft sonunda ödeme almayı bırakacak.
Değişiklik ilk önce İngiltere'deki kullanıcılar için geçerli olacak. Microsoft yakın bir gelecekte bunu Dünya çapında da uygulayacağını açıkladı. Şirket, etkin olmayan aboneliklerde yapılan değişikliklerin yanı sıra, otomatik yenilemeler, aboneliklerin ne zaman yenileneceği, insanların ne kadar ödeyeceği ve planlarını yanlışlıkla yenilerlerse geri ödeme almanın bir yolu da dahil olmak üzere üyelikler hakkında daha iyi ön bilgiler sunacağını da belirtti.
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