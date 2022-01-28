Epic Games'in Bedava Oyun Dağıtma Geleneği Hakkında İyi Haber Geldi!

Epic Games'in dağıttığı bedava oyunlara ilginin bir hayli yüksek olduğu kesin. Ve oyun devi şimdi de, aynı uygulamanın 2022 yılında da devam edeceğini resmi olarak duyurdu!

  • Levent Öztürk
Epic Games 2022'de de bedava oyun dağıtacak!

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