Epic Games'in Bedava Oyun Dağıtma Geleneği Hakkında İyi Haber Geldi!

Epic Games Store'un 2021 Yılı Değerlendirme (Year In Review) güncellemesi, şirketin kullanıcı katılımı, artan gelir ve yayınlanan özellikler hakkında ayrıntılar vermesiyle dün sunuldu. Ayrıca, platform için yaklaşan özelliklere değinildi ve mağazanın bir süredir sürekli olarak verdiği ücretsiz oyunlarla ilgili bir güncelleme yapıldı.
Epic Games Store, iki yıldır ücretsiz oyun dağıtıyor. Şirket, yaptığı açıklamada bu rutinin 2022'de devam edeceğini doğruladı. Yeni ücretsiz oyun olarak Daemon X Machina duyuruldu ve önümüzdeki hafta Yooka-Laylee and the Impossible'ın sunulacağı açıklandı.
Epic Games'in paylaştığı sayılara göre, 2020'den bu yana 34 milyon artışla 2021'in sonunda 194 milyondan fazla kullanıcı platformun bir parçası oldu. Yıl boyunca, günlük aktif kullanıcı sayısı 31,1 milyona ulaştı ve en yüksek eşzamanlı sayı 13,2 milyon oldu.
Oyuncular, 2021 yılı boyunca PC oyun mağazasında 2020'ye göre %20 artışla yaklaşık 840 milyon dolar harcadı. Bunların arasında üçüncü taraf oyunları 300 milyon doların üzerine ulaşarak %12'lik bir artış gördü. Yılsonu satışlarında da etkileyici rakamlar görüldü ve düzenlenen kampanyaya katılan 31 milyondan fazla kişi toplamda 159 milyon ürün (2020 satışına göre %14 artış) satın aldı.
Tahmin edilebileceği gibi, mağazada dağıtılan ücretsiz oyunların büyük bir çoğunluğu (89 oyundan 76'sı) promosyonların ardından PC'de de eşzamanlı kullanıcı rekorları kırmıştı. 2021'de oyuncular tarafından etkileyici bir şekilde 765 milyon ücretsiz oyun indirmesi yapıldı.
Başarılar ve 2021'de piyasaya sürülen alışveriş sepeti gibi çok talep edilen özelliklerle Epic, zaten iyi bir ivme yakalamış gibi görünüyor. 2022'de de indirmeler ve filtreler üzerinde daha iyi kontrol sağlamak için başlatıcıyı yenilemeyi, başarıları ve oyun sürelerini izlemek için oyuncu profillerini, oyun merkezlerini uygulamayı, Epic Wallet destekli daha fazla bölge eklemeyi ve daha fazlasını yapmayı planlıyorlar.
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