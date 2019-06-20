Microsoft, Menü Tuşunu Tarihe Gömebilir!
Microsoft, klavyede uzun zamandır bulunmasına rağmen çok az kullanılan bu tuşun yerine, tartışılacak yeni bir tuşu koymayı düşünüyor!
Klavyenizde en az kullandığınız tuşlardan bir tanesi, Space tuşunun sağ tarafında bulunan menü tuşu olsa gerek. Microsoft, bu tuşun yerine Office tuşunu yerleştirmeyi planlıyor.
Bu iddianın sahibi, sızıntılarıyla tanınan ve bir klavye görüntüsü paylaşan WalkingCat. Kaynağa göre Microsoft, düğmeyi kullanılır hale getirmek için şirket içinde bir anket düzenledi ve yeni Office tuşuna sahip olan bir PC'deki bu tuşu kullanıp kullanmadıklarını, tuşu ne kadar faydalı bulduklarını sordu.
Ankette katılımcılara bu tuşu laptoplarda görmek isteyip istemedikleri de soruldu. Son olarak Office tuşuna bir puan vermeleri de istendi.
Çoğu kullanıcı tarafından çok az kullanılan menü tuşuna yeni bir işlev aranması güzel. Ancak görünüşe bakılırsa Office tuşu sadece Microsoft'un Office yazılımlarıyla kullanılacak. Office kullananlar için bu harika olabilir ancak Office'i hiç kullanmıyorsanız, menü tuşundan bile az kullandığınız bir tuşa sahip olacaksınız demektir.
Office tuşu, Microsoft'un üreteceği klavyelerde kullanılabilir. Microsoft, bu işlevde çok ısrar ederse, Microsoft'un üretmediği klavyelerdeki menü tuşu, Office logosunu taşımasa da Office tuşu olarak işlev görebilir.
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