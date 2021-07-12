Microsoft, Eski Dost Clippy'yi Teams ile Geri Getiriyor!

Bugünkü sanal asistanların olmadığı zamanlarda da sanal asistanlarımız vardı, ancak o zamanlarda elbette bugünkünden birazcık farklıydılar. Eskiler bileceklerdir; Microsoft Office'in ilk yıllarında yardımcı asistanlar kullanıyordu. İçinden çıkamadığınız ve yardıma ihtiyacınız olduğu durumlarda F1 tuşuna bastığınızda bir anda beliren bu yardımcı asistanlardan biri de elbette Clippy'den başkası değildi.
İlk çıkışını Office 97'de yapan sevimli atacımız Clippy, sonradan yardım aramalarında internet kullanımının yaygınlaşması ile rafa kaldırıldı. Ancak buna karşın Office uygulamasında asistan dendiğinde akla gelen ilk örnek olmasıyla farklı bir yere sahip. Seversiniz sevmezsiniz, fakat Clippy geri dönüyor. Bu defa ise bir yardımcı asistan olarak değil.
Microsoft, Teams için yeni arka planlar yayınladı. Yayınladığı bir arka plan görüntülerinde nostalji temasını işleyen Microsoft, Windows XP çayırından Solitaire'e ve Paint'ten Clippy'e kadar farklı arka planlar hazırlamış.
Bunun sebebi olarak "Tasarımcılarımızdan Teams arka planı olarak ilk kez birkaç unutulmaz Microsoft anını vermelerini istedik," diyen Microsoft yetkilileri, "Çünkü hafızada yapılacak küçük bir yolculuk, ruh için iyi olabilir," dedi.
Yeni Microsoft Teams arka planları, yüzlerce mevcut arka planla birlikte Microsoft web sitesi aracılığıyla indirilebilir .
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