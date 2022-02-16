Microsoft'tan, Ofise Geri Dönüş İçin Agresif Görünen Bir Karar Geldi!

Microsoft, iki yıl boyunca salgın ile ilgili kapanmalar ve çok sayıda ertelemenin ardından önemli ofislerini yeniden açmaya hazır. Şirket, 28 Şubat'tan itibaren Washington eyaletinde işe dönüş planının "son aşamasına" girmeyi planlıyor ve sonrasında şirketin Redmond genel merkezi dahil olmak üzere tesisler ve hizmetler hem çalışanlara hem de ziyaretçilere tamamen açık olacak. Bu tarihten itibaren, personelin, kendileri ve yöneticilerinin seçtiği yüz yüze, uzaktan veya karma çalışma rutinine uyum sağlamak için 30 günleri olacak.
Kaliforniya'nın San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki ofisler de 28 Şubat'tan itibaren açılacak. Microsoft'un söylediğine göre, diğer ABD ofisleri "koşulların izin verdiği ölçüde" bunları takip edecek.
Şirket, kendi ülkesindeki yüksek aşı oranlarının yanı sıra düşen hastaneye yatış ve ölüm sayılarına işaret ederek bu kararı savunuyor. Microsoft, yerel testler ve hükümet rehberliğine uyumun da stratejinin bir parçası olduğunu söylüyor.
Microsoft'un programı, diğer teknoloji devlerinde görülen zaman çizelgelerinden daha agresif. Meta şu anda 28 Mart'ı hedefliyor, Apple ve diğerlerinde ise süresiz erteleme yapıldı. Amazon, tam aşılı depo çalışanları için maske zorunluluğunu kaldırıyor, ancak aynı zamanda COVID-19 geçiren aşısız çalışanlar için ücretli izne de son veriyor. Şirket ayrıca ofis çalışanları için yüz yüze çalışma gereksinimlerini de gevşetti.
Microsoft'un kararı, şirketin COVID-19 ve Omicron varyantı dalgalarının en kötüsünün geride kaldığına dair güveni işaret ediyor. Ancak bu kararlar değişen beklentileri de yansıtıyor. Teams ve Viva gibi Microsoft araçları aracılığıyla uzaktan çalışma çok daha pratik hale geliyor. Ayrıca firma, Mesh'in karma gerçeklik işbirliğini mümkün kıldığı bir geleceğe hazırlanıyor.
Ofise dönmek için 2020'deki kadar baskı yok ve geri dönenler, en azından şimdilik, daha düşük nüfuslu binalar görebilir.
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