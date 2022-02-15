Roblox'ta Giderek Yayılan Seks Oyunları, Metaverse Endişelerini Artırıyor!

Aslen bir çocuk oyunu olan ve milyonlarca çocuk tarafından oynanan Roblox'un başı, platformda ortaya çıkan seks oyunları ile dertte. Bu büyüyen sorun, aslında tüm metaverse kargaşası için de tehlike anlamına geliyor!

Roblox'ta Giderek Yayılan Seks Oyunları Tehlikesi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Windows 11'i Desteklenmeyen PC'de Windows 11 Kullananlara Uyarı Geliyor!
NFT çılgınlığına Türk Tatlısı Dokunuşu: Künefe de NFT Oldu!
Microsoft: "Activision Blizzard Ekibinin Günleri Sayılı"
Samsung, Galaxy Tab S8 Serisi İçin Ön Siparişleri Durdurmak Zorunda Kaldı!
Apple, 12 Tedarikçisi İle Bağlarını Tamamen Koparttığını Duyurdu!

 

 