Roblox'ta Giderek Yayılan Seks Oyunları, Metaverse Endişelerini Artırıyor!

Aslen bir çocuk oyunu olan ve milyonlarca çocuk tarafından oynanan Roblox'un başı, platformda ortaya çıkan seks oyunları ile dertte. Bu büyüyen sorun, aslında tüm metaverse kargaşası için de tehlike anlamına geliyor!