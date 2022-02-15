Roblox'ta Giderek Yayılan Seks Oyunları, Metaverse Endişelerini Artırıyor!

Bir barın yanında iki striptizci dans ediyor. Avatarlar son derece açık giysiler giyiyor. Bir grup, açıkça seks yapan, bir çiftin etrafında toplanmış durumda. Bir adam Nazi üniforması giyiyor...
BBC'nin haberine göre tüm bunlar gerçek dünyada olmuyor, bir çocuk oyun platformu olan Roblox'ta gerçekleşiyor.
Roblox, bir tür ilkel metaverse olarak tanımlanabilecek devasa bir oyun dünyasına sahip. Ayrıca oyun, Dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Kesin rakamlar bilinmese de, 2020'de Roblox, Bloomberg'e dokuz ila 12 yaş arasındaki tüm ABD'li çocukların üçte ikisinin oyunu oynadığını söylemişti.
Roblox, kullanıcıların birlikte oyun oluşturmasına ve oynamasına olanak tanıyan bir yapı üzerine inşa edilmiş. Dijital dünyadaki diğer insanlarla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmanın bir yolu olarak da görülebilir. Oyuncular, platformun sağladığı geliştirici araçlarını kullanarak oyunlar oluşturabiliyor. Daha geleneksel oyunların aksine, içerik kullanıcıları tarafından oluşturuluyor. Tabi bu geniş seçenek yelpazesi, aynı zamanda sorunları da beraberinde getiriyor.
Roblox içerisinde büyük sorun olmaya başlayan seks oyunları, platformda genellikle "condo" olarak anılıyor. Condo'lar, en basit tanımıyla kullanıcılar tarafından oluşturulan, insanların seks hakkında konuşabileceği ve avatarlarının sanal seks yapabileceği alanları ve bu alanlarda oynanan "oyunları" temsil ediyor. Bu da aslen, Roblox'un kurallarına tamamen aykırı.
Bir sözcü, BBC'ye verdiği demeçte, Roblox'ta bunun büyüyen bir sorun olduğunu kabul ediyor: "Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi olduğunu biliyoruz."
Condo'lar yalnızca kısa bir süre - genellikle bir saatten az – süre için aktif kalıyor. Roblox, hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu oyunları sürekli olarak çevrimdışına almaya çalıştığını söylüyor: "İnsan ve makine algılama kombinasyonunu kullanarak Roblox'a yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz."
Ancak bazı müstehcen içerik bu filtre sisteminden kaçıyor. İnternette çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ConnectSafely'nin başkanı Larry Magid, bunun bir "kedi fare" sorunu olduğunu söylüyor.
Condo'lar, Roblox'ta tesadüfen bulacağınız oyunlar değil. Onları aktif olarak aramanız gerekiyor. Ancak varlıkları Magid gibi insanları rahatsız ediyor: "Roblox, çocuklar arasında çok popüler olan ve 13 yaşından küçük çocuklara izin veren bir platform. Bu nedenle kullanıcılarını korumak için özel bir sorumluluğu var."
Condo'lardaki sohbetlerde yazılanların çoğu, bırakın çocuk oyununu, yetişkinlere yönelik bir haber sitesinde bile kendine zor yer bulacak cinsten. Roblox yetkilileri, BBC'ye "Çocukların kimlerle etkileşime girebileceğini ve hangi deneyimlere erişebileceklerini kısıtlamak için kullanılabilecek" "Ebeveyn Kontrolü" araçları geliştirdiklerini söylüyor. Ancak bu, ebeveynlerin bu güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olacak kadar teknoloji konusunda bilgili olduğunu varsayan bir yaklaşım olmaktan öteye gidemiyor.
Çevrimiçi davranışları inceleyen dijital psikolog Dr. Liraz Margalit'e göre, insanlar metaverse'de farklı davranıyorlar - tıpkı sosyal ağlarda olduğu gibi: "Anonimliğiniz var ve disinhibisyon etkisine sahipsiniz. Bu platform size istediğiniz her şeyi yapabilmeniz için oyun alanı sağlıyor."
Roblox yetkilileri, BBC'ye yaptıkları açıklamayı şöyle bitiriyor: "Her türlü cinsel içerik veya davranışa karşı sıfır toleransımız var ve Topluluk Standartlarımızı ihlal ettiği tespit edilen herkese karşı hızlı bir şekilde harekete geçiyoruz."
Kısacası pek çok dev şirket, şu anda metaverse oluşturmak için birbirleri ile yarışıyor. Ancak bu sanal dünyaları denetlemenin ne kadar önemli olduğu, daha şimdiden ortaya çıkmış durumda. Roblox da bunun en güzel örneklerinden biri...
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