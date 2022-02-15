Samsung, Galaxy Tab S8 Serisi İçin Ön Siparişleri Durdurmak Zorunda Kaldı!

Samsung'un yeni cihazlarının yıldızı Galaxy S22 serisi gibi görünebilir. Ama işin arka planında, gerçek yıldız yatıyor ve o yıldız da Galaxy Tab S8 serisi gibi görünüyor...