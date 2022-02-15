Samsung, Galaxy Tab S8 Serisi İçin Ön Siparişleri Durdurmak Zorunda Kaldı!

Görünene göre bu yıl Unpacked etkinliğine tanıtılan cihazlara talep oldukça yüksek. Ancak bu ilginin yıldızı, düşündüğünüz gibi Galaxy S22 serisi değil. Samsung, yüksek talep nedeniyle ABD'de üst seviye tabletleri Galaxy Tab S8 ve Tab S8 Ultra'nın ön siparişlerini durdurdu.
Bu bir sürpriz gibi görünebilir, çünkü tablet pazarı büyük oranda Apple iPad'in egemenliğinde. Ancak, harika özelliklere sahip bir Android tablete olan talep de azalmamış gibi görünüyor.
Kore medyası, Samsung Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8 Ultra için ön siparişlerin beklenenin çok üzerinde olduğunu rapor ediyor. Mevcut arz ile karşılaştırıldığında talep çok yüksek olduğu için Samsung, iki model için ABD'de ön siparişleri durdurmak zorunda kaldı.
Samsung'un bu üst seviye tablet serisinde Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Tab S8 Ultra olmak üzere üç model bulunuyor. Galaxy Tab S8 ve S8 Ultra için ön siparişler durdurulmuş olsa da, ABD'deki müşteriler Samsung'un web sitesinden Galaxy Tab S8+ için ön sipariş vermeye devam edebiliyor.
Ancak Galaxy Tab S8+ için stokun ne kadar olduğu konusunda bir netlik bulunmuyor ve serideki diğer iki tablete katılacak gibi görünüyor.
Samsung'un konuyla ilgili resmi açıklaması şu şekilde: "Yeni Galaxy Tab S8 serimize tüketici tepkisi bizi heyecanlandırıyor. Son 48 saatteki yoğun talep nedeniyle, Samsung.com'da Galaxy Tab S8 Ultra ve Galaxy Tab S8 için ön siparişleri duraklatıyoruz. Tüketici heyecanını ve talebini karşılamak için hızla çalışıyoruz. Lütfen gelecekteki güncellemeler için bizi takip edin."
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