Microsoft, Paint'i Şimdilik Kaldırmayacak
Windows 10'dan kaldırılmayı bekleyen Paint için Microsoft'un geri adım attığı ortaya çıktı!
Microsoft Paint'in Windows'tan kaldırılacağı, Fall Creators Update ile beraber anlaşılmıştı. Buna rağmen program sunulmaya devam edilmiş ve kaderini beklemeyi sürdürmüştü. Şimdi ise Microsoft'tan emektar programla ilgili iyi bir haber geldi.
Paint, 2017'nin sonlarında bir uyarı göstermeye başlamış ve kullanıcılara Paint 3D'nin Paint'in yerine geçeceğini söylemişti. Bu uyarı, programın tamamen kaybolacağı anlamını taşımıyordu çünkü Paint'i Microsoft Store'dan yüklemek mümkün olacaktı. Microsoft'un Windows kıdemli program yöneticisi Brandon LeBlanc, bugünkü bir tweet'inde Paint'i kaldırmayacaklarını söyledi. LeBlanc, bu bilgiyi İtalyanca teknoloji sitesi HTNovo'ya verdiği bir cevapta paylaştı. Paint'in Windows 10 19H1 Yapı 18362.xx'te kapatılma uyarısını göstermemesi, sitenin dikkatini çekmişti. Paint, bir süredir sağ üst köşesinde bir "Ürün uyarısı" veriyordu.
LeBlanc'a göre Paint, Windows 10'da kalmayı en azından şimdilik sürdürecek ve sürüm 1903'te yer alacak. Microsoft'un Paint'i kapatmaktan neden vazgeçtiği bilinmiyor ancak bunun bazı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacağından şüphemiz yok.
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