Microsoft'tan, Popüler Yazılım Paketi Office İçin Ciddi Değişiklik Sinyali

Geçtiğimiz on yıl içinde, yazılım üreticilerinin tek seferlik satın almalardan, kullanıcıların ürünlerini kullanmak için aylık veya yıllık abonelik ücreti ödediği bir hizmet olarak yazılım servisi modeline geçtiğini gördük. Microsoft, bunun en büyük savunucularından biriydi, bunu da Office 365'te uyguladı.
Word, Excel, PowerPoint ve yazılım devinin diğer uygulamalarını çevrimiçi olarak ve tüm cihazlarınızda kullanabilmek inanılmaz derecede kullanışlı olsa da, birçok kullanıcı her ay abonelik ücreti ödemek yerine Office'i doğrudan bir lisans satın alarak sistemlerine yüklemek istiyor. Microsoft bu tür bir lisan sunuyor, Office 2019'u 150 dolara alabiliyorsunuz ancak düzenli güncellemeler ve bulut özelliklerine erişemiyorsunuz.
Uzun zamandır, sabit lisanslı son Office'in 2019 olacağı düşünülüyordu ancak alınan son bilgilere göre Microsoft yeni bir sabit Office sürümü sunabilir.
İlk olarak Windows Central tarafından tespit edilen, Microsoft Exchange Ekibinden gelen ve Exchange Server'ın bir sonraki sürümünü duyuran yeni bir blog yazısı, Office 2019'un şirketin ofis paketinin son bağımsız sürümü olmayacağını ortaya koyan tek bir satır içeriyor. Exchange Ekibi, blog gönderisinin girişinde, "Microsoft Office, 2021'in ikinci yarısında hem Windows hem de Mac için yeni bir kalıcı sürüm görecek" şeklinde bir mesaj yazdı. Bu tek satıra göre, şirketin Office 2020'yi tamamen atlayacağı ve bir sonraki kalıcı sürümün Office 2021 olarak adlandırılacağı anlaşılıyor. Ancak, bunu onaylamak için resmi bir duyuru beklememiz gerekecek. Yine de bu, Microsoft'un uygulamalarını kullanmak için aylık bir ücret ödemekten bıkmış kullanıcılar için harika bir haber!
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