Microsoft, Sadece 2021'de, 71 Milyar Farklı Siber Saldırıyı Durdurmuş!

Microsoft, sadece 2021 yılında, yaklaşık 71 milyar farklı siber saldırıyı engellemiş olduğunu duyurdu; bu siber saldırıların türlere göre dağılımlarını ayrıntılarıyla açıkladı.