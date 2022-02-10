Microsoft, Sadece 2021'de, 71 Milyar Farklı Siber Saldırıyı Durdurmuş!

Microsoft, çeşitli güncel siber tehditlerle ilgili son Microsoft araştırmalarını ve verilerini içeren yeni çevrimiçi siber güvenlik dergisi Cyber Signals'i duyurdu. Dergi 3 ayda bir çıkacak ve içeriğinde milyarlarca siber güvenlik tehdidini önleyebilecek bilgiler bulunduracak.
Dergide yer alan bilgilere göre Microsoft, 2021 yılı içinde tam 71 milyar siber saldırıyı engellemiş durumda. Office 365 için Microsoft Defender ve Microsoft Azure Active Directory kullanarak engellenen bu siber saldırıların dağılımları ise şöyle:
- Uç nokta tehditleri: Microsoft Defender for Endpoint, Ocak ve Aralık 2021 arasında kurumsal ve tüketici müşteri cihazlarını hedef alan 9,6 milyardan fazla kötü amaçlı yazılım tehdidini engelledi.
- E-posta tehditleri: Office 365 için Microsoft Defender, Ocak ve Aralık 2021 arasında kurumsal ve tüketici müşterileri hedefleyen 35,7 milyardan fazla kimlik avı ve diğer kötü amaçlı e-postaları engelledi.
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Kimlik tehditleri: Microsoft (Azure Active Directory), Ocak ve Aralık 2021 arasında çalınan parolaları kaba kuvvetle zorlayarak kurumsal müşteri hesaplarını ele geçirmeye yönelik 25,6 milyardan fazla girişimi tespit etti ve engelledi.
Microsoft, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı da dergide paylaştı: "Son 2 yılda tehditler hızla artarken, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve parolasız çözümler gibi güçlü kimlik doğrulamanın benimsenme oranı düşük. Örneğin, araştırmamız, sektörler genelinde Microsoft'un Bulut Kimlik Çözümü olan Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) kullanan müşterilerin yalnızca yüzde 22'sinin Aralık 2021 itibarıyla güçlü kimlik doğrulama koruması uyguladığını gösteriyor."
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