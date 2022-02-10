Microsoft, Sadece 2021'de, 71 Milyar Farklı Siber Saldırıyı Durdurmuş!

Microsoft, sadece 2021 yılında, yaklaşık 71 milyar farklı siber saldırıyı engellemiş olduğunu duyurdu; bu siber saldırıların türlere göre dağılımlarını ayrıntılarıyla açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, 2021'de Kaç Siber Saldırıyı Engelledi?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Video İnceleme: Samsung Galaxy S22+ Elimizde
Yeni Bir Sahte Windows 11 Sitesi, Sahte Windows 11 Yükleyicisi Dağıtıyor!
iPhone'unuz Sizi Dinliyor Olabilir: Siri Kayıtları Kaydediliyormuş!
Samsung Galaxy Watch4'e Yeni Güncelleme Geldi
Microsoft, Sadece 2021'de, 71 Milyar Farklı Siber Saldırıyı Durdurmuş!

 

 